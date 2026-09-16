अस्पतालों में मरीजों की भीड़… शरीर दर्द, सर्दी-खांसी से घिरे लोग; उमस-गर्मी से वायरल का प्रकोप, ओपीडी में पहुंचे 7319 मरीज

ग्वालियर. शहर में मौसम लगातार करवट बदल रहा है, लेकिन इस बार बदलता मौसम राहत के बजाय बड़ी आफत बनकर आया है। रविवार और सोमवार की लंबी छुट्टियों के बाद जैसे ही मंगलवार को सरकारी अस्पतालों के दरवाजे खुले, वहां मरीजों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि व्यवस्थाएं भी कम पड़ गईं। सुबह की शुरुआत के साथ ही आसमान में छाई उमस और चिपचिपी गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। घरों के अंदर हो या बाहर, उमस ने हर वर्ग के लोगों को पसीने से तर-बतर और बेहाल कर रखा है। लंबी छुट्टियों के बाद मंगलवार को खुले शहर के प्रमुख अस्पतालों जेएएच, जिला अस्पताल मुरार और सिविल अस्पताल हजीरा में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिली। हालात यह रहे कि पर्चा काउंटर से लेकर डॉक्टर के कक्ष के बाहर तक लंबी-लंबी कतारें लग गईं। मंगलवार को शहर के तीनों बड़े अस्पतालों की कुल ओपीडी में 7319 मरीज अपना इलाज कराने पहुंचे। इनमें से सबसे ज्यादा भीड़ मेडिसिन विभाग में देखने को मिली, जहां अकेले 1672 मरीजों ने पहुंचकर अपनी स्वास्थ्य समस्याएं डॉक्टरों को बताईं।