मोबाइल की रोशनी में मार्च, मांगों पर अड़े छात्र; एलएनआइपीई में धरना

ग्वालियर. एलएनआइपीई में छात्रा श्रुति उपाध्याय की मौत के मामले में विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा छात्रों का धरना शुक्रवार को दसवें दिन भी जारी रहा। छात्र-छात्राओं ने कक्षाओं का बहिष्कार किया और शाम करीब 7 बजे परिसर में मोबाइल की रोशनी में मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। गुवाहाटी स्थित एलएनआइपीई सेंटर में अध्ययनरत छात्रा श्रुति उपाध्याय की मौत के बाद शुरू हुआ आंदोलन अब दसवें दिन भी जारी है। छात्र श्रुति के परिजन को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और रजिस्ट्रार यतेन्द्र कुमार सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पूर्व में कुलपति से छात्रों की चर्चा हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी आंदोलन समाप्त नहीं हुआ।