सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन 4 अक्टूबर को, दौड़ेंगे शहरवासी

ग्वालियर. परमवीर चक्र से सम्मानित फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के अदम्य साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय वायुसेना की ओर से 4 अक्टूबर को ग्वालियर में सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन का आयोजन किया जाएगा। मैराथन का उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों को फिटनेस, अनुशासन, खेल भावना और राष्ट्रप्रेम के प्रति प्रेरित करना है। ग्वालियर में यह आयोजन लगातार दूसरी बार किया जा रहा है। इस बार मैराथन की थीम ‘द विंग्स ऑफ करेज’ रखी गई है। मैराथन के संबंध में जानकारी देते हुए शिववीर सिंह भदौरिया ने बताया कि सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन का आयोजन ग्वालियर सहित देश के सात राज्यों में किया जा रहा है। इसमें बालक-बालिकाओं के साथ महिला और पुरुष प्रतिभागी भी हिस्सा ले सकेंगे। आयोजन को विभिन्न आयु वर्ग और प्रतिभागियों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए तीन श्रेणियों में रखा गया है। इसमें 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की दौड़ शामिल है। ‘द विंग्स ऑफ करेज’ थीम पर होगा आयोजन, 21 किमी के विजेता को 10 हजार रुपए का पुरस्कार।