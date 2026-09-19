बदलती जीवनशैली में स्वस्थ रहना है तो खेलों को बनाएं दिनचर्या का हिस्सा

पूर्व डिप्टी डायरेक्टर डॉ. केशव सिंह गुर्जर ने विद्यार्थियों से नियमित रूप से खेलों में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेल केवल शारीरिक फिटनेस तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके माध्यम से विद्यार्थियों में टीम भावना, अनुशासन, सहयोग और नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है। पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रणवीर सिंह रुहल ने कहा कि खेल युवाओं में आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का प्रभावी माध्यम हैं। खेल के मैदान में परिस्थितियों का सामना करने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, जिसका सकारात्मक प्रभाव व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ता है। प्राचार्य डॉ. साधना श्रीवास्तव ने कहा कि खेल विद्यार्थियों को जीत के साथ हार को स्वीकार करना और उससे सीखना सिखाते हैं। खेल भावना जीवन में चुनौतियों का सामना करने की क्षमता विकसित करती है। आयोजन सचिव एवं क्रीड़ा अधिकारी मनोहर कटारिया ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना और शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के महत्व को समझाना था। कार्यशाला में करीब 300 छात्राएं मौजूद रहीं। संचालन डॉ. कृष्णा सिंह ने किया। सेमीनार में वरिष्ठ क्रीड़ा अधिकारी लखविन्द्र सिंह, पूर्व क्रीड़ा अधिकारी एके सक्सेना, केके तिवारी, मनोज राणा, अरविंद आदि उपस्थित रहे।