ग्वालियर

ग्वालियर-मुरैना समेत 16 जिलों में आज धमाकेदार बारिश का अलर्ट, फुल होने वाला बारिश का कोटा

Heavy Rain Alert : मौसम विभाग के अनुसार, एमपी में अब तक औसत 34.2 इंच बारिश हो चुकी है। 2.8 इंच पानी और गिरने पर बारिश का कोटा फुल हो जाएगा। आज प्रदेश के ग्वालियर-श्योपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जार किया गया है।

ग्वालियर

Aug 24, 2025

Heavy Rain Alert :मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। आज भी कई जिलों में पानी गिरने के अलर्ट जारी किए गए हैं। प्रदेश के ग्वालियर-मुरैना समेत 16 जिलों में अति भारी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक चक्रवात बना हुआ है, जिसके चलते कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। आज यानी रविवार को उज्जैन संभाग के नीमच और मंदसौर में अति भारी बारिश होने की संभावना है। यहां साढ़े 8 इंच तक पानी गिर सकता है। वहीं, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर-मालवा, रतलाम, झाबुआ, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर और सिंगरौली में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

24 घंटों का हाल

वहीं, बीते 24 घंटों के दौरान भी भोपाल, शिवपुरी, शाजापुर और डिंडोरी समेत 20 जिलों में पानी गिरा। ऐसा ही मौसम आज भी बने रहने की संभावना है। बताया जा रहा है कि, सीजन में अब तक औसत 34.2 इंच बारिश दर्ज हो चुकी है। ऐसे में 2.8 इंच बारिश और होने पर सीजन का कोटा फुल हो जाएगा। एमपी के गुना जिले में औसत 52 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है। जबकि, अशोकनगर और मंडला में 50 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है।

24 Aug 2025 09:19 am

