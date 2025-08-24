ग्वालियर-मुरैना समेत 16 जिलों में आज धमाकेदार बारिश का अलर्ट, फुल होने वाला बारिश का कोटा

वहीं, बीते 24 घंटों के दौरान भी भोपाल, शिवपुरी, शाजापुर और डिंडोरी समेत 20 जिलों में पानी गिरा। ऐसा ही मौसम आज भी बने रहने की संभावना है। बताया जा रहा है कि, सीजन में अब तक औसत 34.2 इंच बारिश दर्ज हो चुकी है। ऐसे में 2.8 इंच बारिश और होने पर सीजन का कोटा फुल हो जाएगा। एमपी के गुना जिले में औसत 52 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है। जबकि, अशोकनगर और मंडला में 50 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है।