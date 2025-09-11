किसे ‘पिस्टल’ देना… किसे नहीं ? शासन का विवेकाधिकार, नहीं मिलेगा लाइसेंस

एकल पीठ ने कहा कि शस्त्र अधिनियम की धारा 13 और 14 के तहत लाइसेंस देना अनिवार्य अधिकार नहीं बल्कि प्रशासनिक विवेकाधिकार है। कोर्ट ने कहा कि जब तक किसी व्यक्ति को अपनी जान का वास्तविक खतरा न हो, उसे हथियार लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। अरोरा ने अपनी याचिका में कहा था कि वह पेशे से कृषक हैं और अपनी आजीविका और सुरक्षा के लिए उन्हें हथियार लाइसेंस की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिला दंडाधिकारी अशोकनगर और कमिश्नर ने 2010 में उनके पक्ष में सिफारिश की थी, लेकिन राज्य शासन ने फरवरी 2011 में उनका आवेदन खारिज कर दिया।