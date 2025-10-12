‘अनुकंपा नियुक्ति’ पर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला, नहीं मिलेगी नौकरी !

प्रकरण के अनुसार, बहोड़ापुर निवासी रंजीत सिंह के पिता जेल प्रहरी के पद पर कार्यरत थे जिनका निधन 14 मई 2022 को हो गया था। इसके बाद रंजीत सिंह ने 26 मई 2022 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, जिसे 21 जुलाई 2022 को यह कहते हुए अस्वीकृत कर दिया गया कि उनके दोनों भाई नौकरी में हैं एक सरकारी सेवा में और दूसरा आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में। बाद में रंजीत सिंह के भाई ने त्यागपत्र दे दिया, जिसके आधार पर रंजीत सिंह ने पुन: आवेदन किया, लेकिन उसे भी अस्वीकार कर दिया गया।