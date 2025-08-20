फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अस्पताल रजिस्टर में दर्ज न हो तो प्रमाण पत्र अमान्य

दरअसल मुरैना में 77 उम्मीदवारों ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र पर शासकीय माध्यमिक व प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक की नौकरी ली। इन प्रमाण पत्रों की जांच हुई तो ये फर्जी पाए गए। विभाग ने इन्हें नौकरी से हटा दिया। नौकरी से बर्खास्त किए जाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि उन्हें बिना सुनवाई का अवसर दिए नियुक्ति से वंचित कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड से जारी हुए थे और विभाग ने नियुक्ति से पूर्व दो बार जांच भी की थी। इसके अलावा कुछ प्रमाण पत्र ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी। ज्ञात है कि 26 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।