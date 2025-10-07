Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

‘FIR दर्ज करने’ को लेकर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला…

MP News: यह मामला उप निरीक्षक जय किशोर राजौरिया से जुड़ा है। याचिकाकर्ता आशीष जैन ने तर्क दिया कि उनके रिश्तेदार पीयूष गर्ग रंग-रोगन के कारोबार से जुड़े हैं।

less than 1 minute read

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Oct 07, 2025

(फोटो सोर्स: AI Image)

(फोटो सोर्स: AI Image)

MP News: हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई मजिस्ट्रेट प्राथमिकी (एफआइआर) दर्ज करने का निर्देश देता है, तो इसे मामले का ’संज्ञान लेने’ के रूप में नहीं देखा जा सकता। न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के ने इस ऐतिहासिक फैसले में एक आरोपी उप निरीक्षक द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट ने केवल जांच का निर्देश दिया था, इसलिए वह आदेश पूरी तरह वैध है। इस फैसले से पुलिसकर्मियों द्वारा कथित तौर पर थर्ड डिग्री देने के मामले में एफआइआर दर्ज होने का रास्ता साफ हो गया है।

पुलिसकर्मी पर कारोबारी को थर्ड डिग्री देने का आरोप

यह मामला उप निरीक्षक जय किशोर राजौरिया से जुड़ा है। याचिकाकर्ता आशीष जैन ने तर्क दिया कि उनके रिश्तेदार पीयूष गर्ग रंग-रोगन के कारोबार से जुड़े हैं। एक दिन जनकगंज थाने में पदस्थ उप निरीक्षक जय किशोर राजौरिया ने अपनी कार दुकान के सामने खड़ी कर दी, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया।

जब पीयूष गर्ग ने कार हटाने को कहा, तो अधिकारी कथित तौर पर भड़क गए। इसके बाद उप निरीक्षक राजौरिया अपने पुलिस वाहन से तीन-चार अन्य पुलिसकर्मियों के साथ लौटे। आरोप है कि इन पुलिसकर्मियों ने पीयूष गर्ग और एक अन्य युवक विशाल को जबरदस्ती घसीटकर थाने ले जाकर थर्ड डिग्री यातना दी और उन्हें लॉकअप में डाल दिया।

मजिस्ट्रेट के आदेश को अपर सत्र न्यायालय ने किया था निरस्त

पुलिस अधिकारियों द्वारा सुनवाई न होने पर आशीष जैन ने मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दायर किया। मजिस्ट्रेट ने उप निरीक्षक जय किशोर राजौरिया पर एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए। इस आदेश के खिलाफ उप निरीक्षक ने अपर सत्र न्यायालय में अपील दायर की तो कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त कर दिया था, जिससे पुलिस अधिकारी को राहत मिल गई थी।

Metro Project: 'ब्लू लाइन' का काम शुरु, 13 जगहों पर रोकी गई जमीनों की खरीदी-बिक्री
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 11:05 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ‘FIR दर्ज करने’ को लेकर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला…

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

माय लॉर्ड: 75 मेनहोल व 4 किलोमीटर सीवर लाइन तोड़, स्वर्ण रेखा में सीवर का सैलाब

The contractor damaged the elevated road, 25 years ago PHE had laid a 13.5 km trunk line.
समाचार

भाजपा नेता ने दिखाई गुंडई… जमीन घेरने भाड़े की गैंग के साथ पहुंचा, गोलियां चलाईं, भाजपा नेता समेत 8 पर केस

gwalior cirme
ग्वालियर

ये क्या… शहर में बिना नंबर 3 हजार ई रिक्शा चल रहे सडक़ों पर, बिगाड़ रहे ट्रैफिक की चाल

E-Rickshaw
ग्वालियर

‘स्मार्ट मीटर’ नहीं लगने की viral खबरें गलत, ऊर्जा मंत्री ने दिया जवाब…

(फोटो सोर्स: पत्रिका)
ग्वालियर

1517 किलोमीटर सीवर लाइन की सफाई 15 साल पुरानी मशीनों के भरोसे सीवर की सफाई, न प्रेशर, न मशीन में ताकत

Information about sewer cleaning resources was presented in the development review meeting. Machines were purchased between 2010 and 2012, but resources were not increased.
समाचार
