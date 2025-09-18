‘उच्च शिक्षा विभाग’ की चूक, 20 हजार स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़

MP News: मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग की बड़ी चूक अब हजारों छात्रों के भविष्य पर भारी पड़ सकती है। मास्टर ऑफ सोशल वर्क (एमएसडब्ल्यू) जैसे व्यावसायिक व प्रायोगिक कोर्स का नया पाठ्यक्रम तैयार करने का जिम्मा विभाग ने समाजकार्य के विशेषज्ञों के बजाय समाजशास्त्र के प्रोफेसरों को सौंप दिया। नतीजा यह हुआ कि सोशल वर्क की पहचान माने जाने वाले फील्ड वर्क, केस स्टडी, कम्यूनिटी ऑर्गनाइजेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग जैसे जरूरी विषय सिलेबस से गायब कर दिए गए और पूरा पाठ्यक्रम समाजशास्त्र की ओर झुक गया है।