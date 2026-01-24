अब ‘कमांडो’ के रडार पर रहेंगी IIT JEE Mains, Advance परीक्षाएं, धांधली पर लगेगी रोक

IIT JEE Mains Advance Exams: प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली व साइबर अपराध को रोकने के लिए केंद्र ने बड़ा कदम उठाया है। अब डॉक्टर-इंजीनियर की परीक्षाओं की कमान साइबर कमांडो के हाथ होगी। ये हाइटेक योद्धा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज की परीक्षाओं में नकल, हैकिंग रोकेंगे। राज्य साइबर सेल के एसपी प्रयण नागवंशी ने बताया, देश में 243 साइबर कमांडो को मिशन पर लगाया है। इनमें से मप्र के भी 6 कमांडो हैं।