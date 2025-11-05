ग्वालियर में जहरीली गैस से पहले भाई, अब बहन की मौत, पूरा परिवार बेहोश

MP News:ग्वालियर के गोला का मंदिर में गेहूं की बोरियों में रखी कीटनाशक गोलियों से निकली जहरीली गैस से एक और मौत हो गई। सोमवार को वैभव (4) की मौत के बाद मंगलवार को 16 साल की बहन क्षमा ने भी दम तोड़ दिया। मां रजनी और पिता सत्येंद्र शर्मा की हालत स्थिर है। बच्चों की मौत से बदहवास परिजनों ने मकान मालिक श्रीकृष्ण उर्फ शिवकुमार यादव पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। सभी ने पिंटो पार्क के पास जाम किया। खास यह, जब गैस निकली तो मकान मालिक बेहोश किराएदार सत्येंद्र व पत्नी रजनी को अस्पताल ले गया, पर वैभव को छत पर ले जाकर छोड़ दिया। उसकी मौत हो गई। पुलिस ने गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज श्रीकृष्ण को हिरासत में लिया।