ग्वालियर में जहरीली गैस से पहले भाई, अब बहन की मौत, पूरा परिवार बेहोश

ग्वालियर के गोला का मंदिर में गेहूं की बोरियों में रखी कीटनाशक गोलियों से निकली जहरीली गैस से एक और मौत हो गई। सोमवार को वैभव (4) की मौत के बाद मंगलवार को 16 साल की बहन क्षमा ने भी दम तोड़ दिया।

Nov 05, 2025
Google source verification

ग्वालियर

image

Avantika Pandey

Nov 05, 2025

Gwalior News

ग्वालियर में गेहूं में रखी कीटनाशक से बनी गैस, पहले भाई, अब बहन की मौत

MP News:ग्वालियर के गोला का मंदिर में गेहूं की बोरियों में रखी कीटनाशक गोलियों से निकली जहरीली गैस से एक और मौत हो गई। सोमवार को वैभव (4) की मौत के बाद मंगलवार को 16 साल की बहन क्षमा ने भी दम तोड़ दिया। मां रजनी और पिता सत्येंद्र शर्मा की हालत स्थिर है। बच्चों की मौत से बदहवास परिजनों ने मकान मालिक श्रीकृष्ण उर्फ शिवकुमार यादव पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। सभी ने पिंटो पार्क के पास जाम किया। खास यह, जब गैस निकली तो मकान मालिक बेहोश किराएदार सत्येंद्र व पत्नी रजनी को अस्पताल ले गया, पर वैभव को छत पर ले जाकर छोड़ दिया। उसकी मौत हो गई। पुलिस ने गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज श्रीकृष्ण को हिरासत में लिया।

पूरा परिवार बेहोश

किराएदार सत्येंद्र के बहनोई राजेंद्र शर्मा का आरोप है, मकान मालिक श्रीकृष्ण ने गेहूं में कीटनाशक गोलियां रखीं। यह सत्येंद्र के कमरे के पास थी। इससे बनी जहरीली गैस से पूरा परिवार बेहोश हो गया। श्रीकृष्ण सत्येंद्र व रजनी को अस्पताल ले गया। बच्चों को छोड़ दिया। क्षमा को देर से अस्पताल ले जाया जा सका। इससे इलाज में देरी हुई और मौत हो गई।

वापस कमरे में शव नहीं रख सकता था, इसलिए छत पर रखा

राजेंद्र शर्मा और अन्य रिश्तेदारों ने बताया कि मासूम वैभव की लाश घर की छत पर मिली। आरोप है कि मकान मालिक श्रीकृष्ण ने बच्चे को कमरे से निकाल कर छत पर डाल दिया था। शिवकुमार ने भी स्वीकारा कि वह वैभव के शव को वापस कमरे में लावारिस नहीं रख सकता था, इसलिए शव को छत पर रखा। एएसपी अनु बेनीवाल ने बताया, सत्येंद, रजनी की हालत गंभीर है। उसके बेटे-बेटी की मौत हो गई। मकान मालिक पर गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है।

05 Nov 2025 08:08 am

