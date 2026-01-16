Indian Army Agniveer: 1509 अभ्यार्थियों का हुआ चयन, तीसरी मेरिट लिस्ट जारी

सेना भर्ती कार्यालय (एआरओ) ग्वालियर ने इस बार अग्निवीर योजना के तहत रिकॉर्ड 1509 अभ्यार्थियों का चयन किया है, जो पिछले चार सालों में सर्वाधिक है। सेना अधिकारियों का कहना है कि फौज में सैनिकों की कमी का एक बड़ा कारण कोविड महामारी के दौरान दो साल तक नई भर्तियां न होना है। अब अग्निवीर के पहले बैच की सेवानिवृत्ति से यह कमी और बढ़ेगी, जिसकी भरपाई के लिए सभी भर्ती सेंटर्स पर प्रक्रिया को तेज किया गया है।