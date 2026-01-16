Indian Army Agniveer: 1509 अभ्यार्थियों का हुआ चयन, तीसरी मेरिट लिस्ट जारी

Indian Army Agniveer प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)
Indian Army Agniveer: देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले अग्निवीरों का पहला बैच जून में अपनी सेवा पूरी कर विदाई के लिए तैयार है। इससे पहले से ही जवानों की कमी से जूझ रही भारतीय सेना ने अपनी फौज की तादाद बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में, अग्निवीर के अतिरिक्त पदों पर भर्ती के लिए तीसरी मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है।
सेना भर्ती कार्यालय (एआरओ) ग्वालियर ने इस बार अग्निवीर योजना के तहत रिकॉर्ड 1509 अभ्यार्थियों का चयन किया है, जो पिछले चार सालों में सर्वाधिक है। सेना अधिकारियों का कहना है कि फौज में सैनिकों की कमी का एक बड़ा कारण कोविड महामारी के दौरान दो साल तक नई भर्तियां न होना है। अब अग्निवीर के पहले बैच की सेवानिवृत्ति से यह कमी और बढ़ेगी, जिसकी भरपाई के लिए सभी भर्ती सेंटर्स पर प्रक्रिया को तेज किया गया है।
अग्निवीर के अतिरिक्त पदों पर भर्ती के लिए तीसरी मेरिट लिस्ट जारी की गई है। इसमें चुने गए अभ्यर्थियों को एक सप्ताह के भीतर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। इसकी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। पंकज कुमार, कर्नल, सेना भर्ती कार्यालय, ग्वालियर
युवाओं को सेना में शामिल होनेका अक्सर देने के लिए इस बार अग्निवीर भर्ती परीक्षा में दौड़ के लिए तय समय सीमा का दायरा भी बढ़ाया गया था। पहले जहां दौड़ के लिए 5 मिनट 30 सेकंड से 45 सेकंड का वक्त रहता था, उसे बढ़ाकर 6:15 मिनट तक किया गया। इसका सीधा लाभ युवाओं को मिला और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सफल हुए।
सेना में जवानों की तादाद बढ़ाने के लिए 206 अतिरिक्त पदों पर भी भर्ती की जा रही है। इन पदों के लिए जारी तीसरी मेरिट लिस्ट में चुने गए अभ्यार्थियों को 22-23 जनवरी को ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग