Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

45 दिन तक पांच जोड़ी ट्रेनें कैंसिल, कई ट्रेनों के रूट डायवर्ट, देखें पूरी लिस्ट

Indian Railway: यात्रीगण कृपया ध्यान दें... यह खबर आपके लिए जरूरी है। 45 दिनों तक कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। 25 नवंबर से 8 जनवरी के बीच ग्वालियर होकर चलने वाली पांच जोड़ी ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है, जबकि कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जाएगा। वहीं कई ट्रनें देरी से चलेंगी... देखें पूरी लिस्ट।

ग्वालियर

Avantika Pandey

Sep 21, 2025

Indian Railway train cancel train route divert
Indian Railway (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Indian Railway: पुराने साल को अलविदा कहने और नए साल का जश्न मनाने के लिए घूमने जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तीन पर वाशेबल एप्रन हटाकर गिट्टी रहित पटरी बिछाने के काम के चलते 45 दिनों तक कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। 25 नवंबर से 8 जनवरी के बीच ग्वालियर होकर चलने वाली पांच जोड़ी ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है, जबकि कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जाएगा। कुछ ट्रेनें ग्वालियर स्टेशन से ही झांसी के बजाय शिवपुरी-गुना होते हुए बीना तक चलेंगी, तो वहीं कुछ ट्रेनों के शुरूआत और समाप्ति स्टेशन में बदलाव भी किया गया है।

इन ट्रेनों के रूट डायवर्ट(Train Route Divert)

● ट्रेन 22456 कालका-साईनगर शिरडी एक्सप्रेस 27 नवंबर से 4 जनवरी तक मथुरा-बयाना-सागरिया-रूठियाई-बीना होकर चलेगी।

ये भी पढ़ें

यहां बिछेगी ‘चौथी रेल लाइन’, ट्रेनों की बढ़ेगी रफ्तार, बचेगा समय
रतलाम
Ratlam-Nagda Fourth Rail Line

● ट्रेन 16318 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-कन्याकुमारी एक्सप्रेस 24 नवंबर से 5 जनवरी तक मथुरा-बयाना-सागरिया-रूठियाई-बीना के रास्ते चलेगी।

● ट्रेन 20494 चंडीगढ़-मदुरै एक्सप्रेस 28 नवंबर से 5 जनवरी तक मथुरा-बयाना-सागरिया-रूठियाई-बीना के रास्ते चलेगी।

● ट्रेन 16032 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-चेन्नई सेंट्रल 25 नवंबर से 6 जनवरी तक मथुरा-बयाना-सागरिया-रूठियाई-बीना के रास्ते चलेगी।

● ट्रेन 16788 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-तिरुनेलवेली एक्सप्रेस 27 नवंबर से 1 जनवरी तक मथुरा-बयाना-सागरिया-रूठियाई-बीना के रास्ते चलेगी।

● ट्रेन 14314 बरेली-लोकमान्य तिलक टर्मिनस 29 नवंबर से 3 जनवरी तक ग्वालियर-गुना-बीना के रास्ते चलेगी।

● ट्रेन 14320 बरेली-इंदौर एक्सप्रेस 26 नवंबर से 7 जनवरी तक तक अपने बदले हुए मार्ग ग्वालियर-गुना-बीना के रास्ते चलेगी।

● ट्रेन 12162 आगरा कैंट-एलटीटी लश्कर एक्सप्रेस 29 नवंबर से 3 जनवरी तक ग्वालियर-गुना-बीना के रास्ते चलेगी।

● ट्रेन 22706 जम्मूतवी-तिरुपति 28 नवंबर से 2 जनवरी तक ग्वालियर-गुना-बीना के रास्ते चलेगी।

● ट्रेन 12752 जम्मूतवी-नांदेड़ 30 नवंबर से 4 जनवरी तक ग्वालियर-गुना-बीना के रास्ते चलेगी।

● ट्रेन 22408 हजरत निजामुद्दीन-अंबिकापुर एक्सप्रेस 25 नवंबर से 6 जनवरी तक ग्वालियर-गुना-बीना के रास्ते चलेगी।

● ट्रेन 11078 जम्मूतवी-पुणे झेलम एक्सप्रेस 24 नवंबर से 7 जनवरी तक ग्वालियर-गुना-बीना के रास्ते चलेगी।

● ट्रेन 09466 दरभंगा-अहमदाबाद एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 5 जनवरी तक बदले हुए मार्ग कानपुर से इटावा-ग्वालियर-गुना के रास्ते चलेगी।

● ट्रेन 09465 अहमदाबाद-दरभंगा एक्सप्रेस 28 नवंबर से 2 जनवरी तक कानपुर-इटावा-ग्वालियर-गुना के रास्ते चलेगी।

● ट्रेन 11123 ग्वालियर-बरौनी मेल 25 नवंबर से 8 जनवरी तक ग्वालियर से इटावा होते हुए कानपुर तक जाएगी।

● ट्रेन 11124 बरौनी-ग्वालियर मेल 24 नवंबर से 7 जनवरी तक कानपुर-इटावा होते हुए ग्वालियर आएगी।

● ट्रेन 04137 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस 26 नवंबर से 7 जनवरी तक ग्वालियर-इटावा होते हुए गोविंदपुरी जाएगी।

● ट्रेन क्रमांक 04138 बरौनी-ग्वालियर 24 नवंबर से 5 जनवरी तक ग्वालियर-इटावा होते हुए गोविंदपुरी

ये ट्रेनें रहेंगी रद्द(Train Cancel)

● ट्रेन 11901-11902 झांसी-आगरा कैंट एक्सप्रेस 25 नवंबर से लेकर 9 जनवरी तक रद्द।

● ट्रेन 11903-11904 झांसी-इटावा एक्सप्रेस 25 नवंबर से 9 जनवरी तक रद्द।

● ट्रेन 05073-05074 बेंगलुरु सिटी-लालकुआं साप्ताहिक ट्रेन 29 नवंबर से 6 जनवरी तक रद्द।

● ट्रेन 07363-07364 योग नगरी ऋषिकेश-हुबली साप्ताहिक ट्रेन 27 नवंबर से 5 जनवरी तक रद्द।

● ट्रेन 06597-06598 योग नगरी ऋषिकेश-यशवंतपुर को 27 नवंबर से 1 जनवरी तक रद्द।

इनके बदले स्टेशन

● ट्रेन 19665 खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी 26 नवंबर से 9 जनवरी तक आगरा कैंट से शुरू होगी।

● ट्रेन 19666 उदयपुर-खजुराहो इंटरसिटी 24 नवंबर से 7 जनवरी तक आगरा कैंट तक संचालित की जाएगी।

● ट्रेन 12279-12280 ताज एक्सप्रेस 25 नवंबर से 8 जनवरी तक ग्वालियर से दिल्ली के बीच संचालित की जाएगी।

देरी से चलेंगी ये ट्रेनें-

● ट्रेन 22196 बांद्रा टर्मिनस-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी मंगलवार और बुधवार को 25 नवंबर से 1 जनवरी 2026 तक उत्तर मध्य रेलवे पर 90 मिनट विलंब से चलेगी।

● ट्रेन 02200 बांद्रा टर्मिनस-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी शनिवार को 29 नवंबर से 3 जनवरी 2026 तक उत्तर मध्य रेलवे पर 90 मिनट देरी से जाएगी।

ये भी पढ़ें

88 दिन तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेंन, सफर करने से पहले देख लें लिस्ट
ग्वालियर
Cancelled Trains List

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Sept 2025 03:18 pm

Published on:

21 Sept 2025 03:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 45 दिन तक पांच जोड़ी ट्रेनें कैंसिल, कई ट्रेनों के रूट डायवर्ट, देखें पूरी लिस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.