45 दिन तक पांच जोड़ी ट्रेनें कैंसिल, कई ट्रेनों के रूट डायवर्ट, देखें पूरी लिस्ट

Indian Railway: पुराने साल को अलविदा कहने और नए साल का जश्न मनाने के लिए घूमने जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तीन पर वाशेबल एप्रन हटाकर गिट्टी रहित पटरी बिछाने के काम के चलते 45 दिनों तक कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। 25 नवंबर से 8 जनवरी के बीच ग्वालियर होकर चलने वाली पांच जोड़ी ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है, जबकि कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जाएगा। कुछ ट्रेनें ग्वालियर स्टेशन से ही झांसी के बजाय शिवपुरी-गुना होते हुए बीना तक चलेंगी, तो वहीं कुछ ट्रेनों के शुरूआत और समाप्ति स्टेशन में बदलाव भी किया गया है।