88 दिन तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेंन, सफर करने से पहले देख लें लिस्ट

Indian Railway: रेलवे ने कोहरे की आशंका को देखते हुए दिसंबर से फरवरी तक के लिए कुछ ट्रेनों को सप्ताह में दो दिन तो कुछ को आंशिक रद्द कर दिया है। ट्रेन 11123 ग्वालियर-बरौनी मेल(Gwalior Barauni Mail) एक दिसंबर से 26 फरवरी के बीच हर सोमवार व गुरुवार को रद्द रहेगी। ट्रेन 11124 बरौनी-ग्वालियर मेल में दो दिसंबर से 27 फरवरी के बीच मंगलवार व शुक्रवार को रद्द(Train Canceled) रहेगी। ऐसे में इन यात्रियों को अब परेशानी का सामना करना पड़ेगा।