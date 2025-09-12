Patrika LogoSwitch to English

88 दिन तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेंन, सफर करने से पहले देख लें लिस्ट

Indian Railway: रेलवे ने कोहरे की आशंका को देखते हुए 88 दिन के लिए कुछ ट्रेनों को सप्ताह में दो दिन तो कुछ को आंशिक रद्द(Train Canceled) कर दिया है। देखें लिस्ट...

ग्वालियर

Avantika Pandey

Sep 12, 2025

Cancelled Trains List

Indian Railway: रेलवे ने कोहरे की आशंका को देखते हुए दिसंबर से फरवरी तक के लिए कुछ ट्रेनों को सप्ताह में दो दिन तो कुछ को आंशिक रद्द कर दिया है। ट्रेन 11123 ग्वालियर-बरौनी मेल(Gwalior Barauni Mail) एक दिसंबर से 26 फरवरी के बीच हर सोमवार व गुरुवार को रद्द रहेगी। ट्रेन 11124 बरौनी-ग्वालियर मेल में दो दिसंबर से 27 फरवरी के बीच मंगलवार व शुक्रवार को रद्द(Train Canceled) रहेगी। ऐसे में इन यात्रियों को अब परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

ग्वालियर स्टेशन से ट्रेन का संचालन

  • ट्रेन 12177 हावड़ा-मथुरा चंबल एक्सप्रेस पांच दिसंबर से 27 फरवरी तक मथुरा से आगरा के बीच रद्द रहेगी।
  • ट्रेन 12178 मथुरा-हावड़ा चंबल एक्सप्रेस एक दिसंबर से 23 फरवरी तक मथुरा से आगरा के बीच रद्द रहेगी।
  • इस ट्रेन का संचालन ग्वालियर स्टेशन से किया जाएगा।

सत्य साईं प्रशांति निलयम स्टेशन पर रुकेगी ट्रेन

भगवान सत्य साईं बाबा का शताब्दी समारोह 23 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की यात्रा सुविधा को ध्यान में रखते हुए 14 से 28 नवंबर तक सत्य साईं प्रशांति निलयम स्टेशन पर ट्रेन 11086 ग्वालियर-बेंगलुरु एक्सप्रेस का रात 3.23 बजे दो मिनट का ठहराव होगा। वापसी में ट्रेन 11085 बेंगलुरु-ग्वालियर एक्सप्रेस का 16 से 30 नवंबर तक शाम 6.18 बजे दो मिनट का ठहराव रहेगा।

