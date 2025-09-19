निर्देश जारी…स्कूलों में लगेंगी ‘अतिरिक्त कक्षाएं’, लापरवाही बरती तो होगा ‘एक्शन’

साथ ही जो प्राचार्य व शिक्षक लापरवाही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए कहा गया है। बता दें कि बीते साल माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित किए गए हाईस्कूल के नौ और हायर सेकंडरी के 16 स्कूल ऐसे थे, जिनका रिजल्ट जीरो से 30 फीसदी रहा था। उन स्कूलों के प्राचार्यों और शिक्षकों की दो वेतनवृद्धि पर रोक लगाई गई थी और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।