निर्देश जारी…स्कूलों में लगेंगी ‘अतिरिक्त कक्षाएं’, लापरवाही बरती तो होगा ‘एक्शन’

MP News: माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं भले ही फरवरी में होंगी, लेकिन विभाग ने अभी से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पर फोकस करना शुरू कर दिया है। बोर्ड की ओर से सभी प्राचार्यों व जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी विद्यार्थी कमजोर नजर आ रहा है, उसके लिए जल्द अतिरिक्त कक्षाओं का इंतजाम किया जाए, जिससे की वह बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सके।
साथ ही जो प्राचार्य व शिक्षक लापरवाही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए कहा गया है। बता दें कि बीते साल माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित किए गए हाईस्कूल के नौ और हायर सेकंडरी के 16 स्कूल ऐसे थे, जिनका रिजल्ट जीरो से 30 फीसदी रहा था। उन स्कूलों के प्राचार्यों और शिक्षकों की दो वेतनवृद्धि पर रोक लगाई गई थी और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
हाईस्कूल की परीक्षा में जिन स्कूलों का रिजल्ट खराब रहा था, उसमें मुरैना जिले के शासकीय हायर सेकंडरी नयापुरा, गोलहारी कैलारस, नागर, सनगोली मुरैना, भिण्ड व सरसई भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर व श्योपुर का एक-एक स्कूल है।
ग्वालियर जिले के शासकीय हाईस्कूल हथनौरा और शासकीय हाईस्कूल लखनपुरा घाटीगांव के साथ शिवपुरी के पिछोर, पोहरी, अकोड़ा, सोनारी सहित दस स्कूल और गुना व अशोकनगर के दो-दो व भिण्ड का एक स्कूल शामिल है।