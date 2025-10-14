‘एरियर भुगतान’ के लिए आदेश जारी, उच्च शिक्षा आयुक्त को भेजनी होगी रिपोर्ट

तय समय में भुगतान नहीं करने की दशा में छह फीसदी ब्याज सहित राशि वसूल की जाएगी। यह आदेश अपर सचिव वीरन सिंह भलावी द्वारा जारी किया गया। विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि पूर्व में जारी आदेशों 1 अप्रैल और 28 अप्रैल के अनुसार प्रोफेसरों को 10 हजार एजीपी की राशि प्रदान की जानी है। बता दें कि विभाग ने प्राचार्यों से कहा, यदि हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों का समय-सीमा में पालन नहीं हुआ, तो छह प्रतिशत ब्याज सहित राशि संबंधित डीडीओ से वसूल की जाएगी।