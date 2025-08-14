तीन दिन की छुट्टी में भीड़ तोड़ेगी रिकॉर्ड, धार्मिक स्थलों की होगी चांदी, लॉन्ग वीकेंड में सैर पर निकले लोग

जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस (79th Independence Day) की छुट्टियों के चलते मथुरा-वृंदावन और उज्जैन जैसे धार्मिक स्थलों पर जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने की वजह से ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है। इस कारण इस समय किसी भी ट्रेन में कंफर्म सीट उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ज्यादातर ट्रेनें फुल चल रही हैं। अब लोगों के पास सिर्फ तत्काल की सहारा है।