तीन दिन की छुट्टी में भीड़ तोड़ेगी रिकॉर्ड, धार्मिक स्थलों की होगी चांदी, लॉन्ग वीकेंड में सैर पर निकले लोग

MP News- स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और रविवार की लगातार छुट्टियों में धार्मिक स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ेगी। मथुरा-उज्जैन में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचने की संभावना, ट्रेन टिकट पूरी तरह फुल।

ग्वालियर

Akash Dewani

Aug 14, 2025

janmashtami long weekend mathura ujjain religious places big crowd gwalior mp news
janmashtami long weekend mathura ujjain religious places big crowd gwalior (फोटो- सोशल मीडिया)

MP News- आजादी के जश्न और जन्माष्टमी की भक्ति के साथ पड़ रहे छुट्टियों के सुनहरे संयोग से धार्मिक पर्यटन उठान पर है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, अगले दिन शनिवार को जन्माष्टमी और फिर रविवार, तीन दिन के लगातार अवकाश (Long Weekend) को लोग घूमकर आनंद के साथ बिताना चाहते है।

जन्माष्टमी (Janmashtami) का पर्व होने के कारण मथुरा-वृंदावन, द्वारका, उज्जैन, काशी जैसे धार्मिक स्थलों की ओर श्रद्धालुओं का रुख सबसे ज्यादा है। पिछले साल जन्माष्टमी पर मथुरा में 42 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे, इस बार यह आंकड़ा 50 लाख के पार जाने की उम्मीद है। अकेले ग्वालियर और मध्यप्रदेश से ही करीब 40 हजार श्रद्धालु मथुरा वृंदावन जाने की तैयारी में है।

ये भी पढ़ें

मीडिया के नाम पर सफेद की काली कमाई, किशोर वाधवानी और ‘दबंग दुनिया’ की 20 करोड़ की संपत्ति अटैच
इंदौर
ed seized property dabang duniya kishore wadhwani mp news

ट्रेनों में नहीं मिल रही कंफर्म टिकट

जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस (79th Independence Day) की छुट्टियों के चलते मथुरा-वृंदावन और उज्जैन जैसे धार्मिक स्थलों पर जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने की वजह से ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है। इस कारण इस समय किसी भी ट्रेन में कंफर्म सीट उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ज्यादातर ट्रेनें फुल चल रही हैं। अब लोगों के पास सिर्फ तत्काल की सहारा है।

ज्योतिर्लिंग यात्राओं का सावन में रहा बोलबाला

अभी निकले सावन माह ने धार्मिक पर्यटन की रफ्तार बढ़ा दी है। उज्जैन महाकालेश्वर से लेकर सोमनाथ, रामेश्वरम, नागेश्वर, त्र्त्यांबकेश्वर, भीमाशंकर, ओंकारेश्वर और काशी विश्वनाथ तक ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए ट्रेन, टैक्सी और हवाई मार्ग की बुकिंग महीनों पहले ही फुल हो गई थी। महाकाल की भस्म आरती और रूद्राभिषेक के स्लॉट तो तीन तीन महीने पहले से बुक रहे।

20 प्रतिशत बढ़ेगी श्रद्धालुओं की संख्या

ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टाई) एमपी-सीजी के अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह जादौन बताते हैं, लॉक डाउन के बाद से धार्मिक पर्यटन में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अब इसमें युवाओं की भागीदारी भी तेजी से बढ़ रही है। उनका अनुमान है कि 15 अगस्त की छुट्टियों में उज्जैन में रोजाना आने वाले 5 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा 20 प्रतिशत और बढ़ जाएगा।

ट्रेंड में हुआ बदलाव

ग्वालियर समेत पूरे प्रदेश से श्रद्धालु उज्जैन के साथ अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, बैजनाथ धाम, ओरछा जैसे स्थलों के पैकेज बुक करा रहे हैं। ट्रैवल संचालकों के अनुसार हर तीन साल में धार्मिक पर्यटन के पसंदीदा स्थल बदल जाते हैं, इस बार ज्योतिर्लिंग और राम कृष्ण लीला स्थलों का बोलबाला है।

मध्यप्रदेश धार्मिक पर्यटन का हब

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड (MP Tourism) के आंकड़े बताते हैं कि 2024 में प्रदेश में 13.41 करोड़ पर्यटक आए, जिनमें अकेले उज्जैन में ही 7.32 करोड़ पर्यटक पहुंचो। यह 2023 की तुलना में 39 प्रतिशत की अधिक रहा। चित्रकूट में 1 करोड़, मैहर में 1.33 करोड़, अमरकंटक में 40 लाख, सलकनपुर 26 लाख और ओंकारेश्वर में 24 लाख लोगों ने दर्शन किए।

तीन दिन, लाखों कदम और आस्था का सैलाब

तीन दिन की छुट्टी और जन्माष्टमी का पर्व होने से इस बार मथुरा-वृंदावन और उज्जैन जैसे धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का ऐसा जनसैलाब उमड़ने वाला है, जिसे देखकर पर्यटन और भक्ति दोनों को नई ऊंचाई मिलेगी।

ये भी पढ़ें

लापरवाही पड़ गई भारी, एक साथ 8 शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई….
दतिया
action on negligent teachers salary cut datia mp news

