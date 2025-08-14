Patrika LogoSwitch to English

दतिया

लापरवाही पड़ गई भारी, एक साथ 8 शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई….

MP News: प्राथमिक स्कूलों में निरीक्षण के दौरान लापरवाही सामने आई। एक शिक्षक शराब पीकर पहुंचा, आठ गैरहाजिर मिले। एक को निलंबित, आठ का एक दिन का वेतन काटा गया।

दतिया

Akash Dewani

Aug 14, 2025

action on negligent teachers salary cut datia mp news
action on negligent teachers salary cut datia mp news (Patrika.com)

MP News: मध्य प्रदेश के दतिया में प्रशासन ने लापरवाह शिक्षकों पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। यहां प्राथमिक स्कूल बिडौरा का शिक्षक शराब पीकर स्कूल पहुंचा तो ग्रामीणों ने जिला पंचायत सीईओ से शिकायत कर दी। उसके बाद सीईओ ने इस मामले में जांच बिठा दी है। साथ ही शिक्षक को नोटिस भी जारी कर दिया है।

उधर नदना प्राथमिक स्कूल में बीते रोज ग्रामीणों ने ताला जड़ शिक्षक को हटाने की मांग की थी। जिला पंचायत सीईओ ने शिक्षक जगराम विश्वकर्मा को निलंबित कर उसी स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी दी है। वहीं दूसरी ओर आठ शिक्षक जिला पंचायत सीईओ के निरीक्षण के दौरान गायब मिले थे। उनका एक-एक दिन का वेतन भी राजसात (salary cut) करने का आदेश जारी कर दिया है।

पंचायत सीईओ ने किया निरीक्षण, वेतन राजसात

जिला पंचायत सीईओ अक्षय तेम्रवाल ने बीते दिनों ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों का निरीक्षण किया था। इस दौरान आठ शिक्षक उनको गायब मिले थे। इन शिक्षकों का एक एक दिन का वेतन को राजसात करने के निर्देश दिए हैं।

पूर्व के निरीक्षण में प्रदीप कुमार गुबरेले सहायक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय गांधारी, प्रतिभा रावत प्राथमिक शिक्षक, अरविंद कुमार लकड़ा शासकीय माध्यमिक विद्यालय सिजोरा, पूनम सोनी शासकीय प्राथमिक विद्यालय खिरिया साहब, शांता राजपूत शासकीय प्राथमिक विद्यालय काशीपुर, अजय सिंह धाकड़ शासकीय माध्यमिक विद्यालय अहरौनी, उपासना शासकीय प्राथमिक विद्यालय देवरा रागिनी गुप्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार कर सभी शिक्षकों का एक दिवस का वेतन राजसात करने का आदेश किया गया। प्राथमिक स्कूल नदना के शिक्षक जगराम विश्वकर्मा को निलंबित करने के बाद जिला पंचायत सीईओ ने उसी स्कूल में 30 छात्रों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी है। (action on negligent teachers)

जारी किया गया नोटिस

दतिया डीपीसी राजेश शुक्ला ने कहा कि आठ शिक्षकों का वेतन राजसात किया गया है। वहीं बिड़ौरा के शिक्षक रामू धौलपुरिया की ग्रामीणों ने शराब पीकर स्कूल आने की शिकायत की थी। जिसकी जांच की जा रही है। नोटिस भी जारी किया गया है। एक शिक्षक को निलंबित भी किया गया है। (MP News)

