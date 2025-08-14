लापरवाही पड़ गई भारी, एक साथ 8 शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई….

पूर्व के निरीक्षण में प्रदीप कुमार गुबरेले सहायक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय गांधारी, प्रतिभा रावत प्राथमिक शिक्षक, अरविंद कुमार लकड़ा शासकीय माध्यमिक विद्यालय सिजोरा, पूनम सोनी शासकीय प्राथमिक विद्यालय खिरिया साहब, शांता राजपूत शासकीय प्राथमिक विद्यालय काशीपुर, अजय सिंह धाकड़ शासकीय माध्यमिक विद्यालय अहरौनी, उपासना शासकीय प्राथमिक विद्यालय देवरा रागिनी गुप्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार कर सभी शिक्षकों का एक दिवस का वेतन राजसात करने का आदेश किया गया। प्राथमिक स्कूल नदना के शिक्षक जगराम विश्वकर्मा को निलंबित करने के बाद जिला पंचायत सीईओ ने उसी स्कूल में 30 छात्रों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी है। (action on negligent teachers)