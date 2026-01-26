जयारोग्य अस्पताल के पूर्व अधीक्षक ने की आत्महत्या, रेलवे ट्रैक पर 3 टुकड़ों में मिली लाश

डॉ. जेएस सिकरवार का शव तीन टुकड़ों में मिला है। फिलहाल, घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम करजांच शुरु कर दी है। बता दें कि, डॉ. सिकरवार झांसी रोड थाना इलाके के अंतर्गत हरिशंकरपुरम में रहते थे। वो रोजाना सुबह 4 से 5 बजे के बीच सैर पर जाया करते थे। गुजरी सुबह भी करीब 4:30 बजे वे अपनी कार घर से खुद निकले थे। कार सड़क किनारे खड़ी की और रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। यहां ट्रेन से कटने से उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी सुबह करीब 6:30 बजे तब लगी, जब ट्रेक से लोग निकले, जब उनकी नजर पड़ी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।