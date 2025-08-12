जुलाई ने रिकॉर्ड तोड़ा, अगस्त में मानसून ब्रेक से सूखा माहौल

बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण मंगलवार को शहर में खंड बारिश रही। थाटीपुर सिटी सेंटर क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई। लश्कर में बूंदाबांदी रही। फूलबाग पर सूखा रहा। वहीं अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने से दिन में उमस रही। रात में उमस ने बेहाल कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार 13 अगस्त को हल्की बारिश के आसार हैं। 15 से 18 अगस्त के बीच मध्यम बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो गया है। जिससे मानसून ट्रफ लाइन वापस आएगी।