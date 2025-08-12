12 अगस्त 2025,

मंगलवार

ग्वालियर

जुलाई ने रिकॉर्ड तोड़ा, अगस्त में मानसून ब्रेक से सूखा माहौल

ग्वालियर

Balbir Rawat

Aug 12, 2025

बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण मंगलवार को शहर में खंड बारिश रही। थाटीपुर सिटी सेंटर क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई। लश्कर में बूंदाबांदी रही। फूलबाग पर सूखा रहा। वहीं अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने से दिन में उमस रही। रात में उमस ने बेहाल कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार 13 अगस्त को हल्की बारिश के आसार हैं। 15 से 18 अगस्त के बीच मध्यम बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो गया है। जिससे मानसून ट्रफ लाइन वापस आएगी।

जुलाई में बारिश ने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगस्त की शुरुआत होने पर बारिश का जोर ठंडा पड़ गया। मानसून ट्रफ लाइन हिमालय में पहुंच गई। मानसून ब्रेक आ गया। यह ब्रेक काफी लंबा रहा है। अगस्त में मानसून सीजन जैसा अहसास नहीं है। जबकि अगस्त का महीना भारी बारिश के लिए जाना जाता है। ग्वालियर-चंबल संभाग में अगस्त में भारी बारिश दर्ज होती है। अगस्त के 12 दिन बीत गए, लेकिन भारी बारिश नहीं हुई है।

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 09:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / जुलाई ने रिकॉर्ड तोड़ा, अगस्त में मानसून ब्रेक से सूखा माहौल

