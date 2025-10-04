ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मांगे 25 करोड़, विधायक का जवाब सुन भड़के, हुई बहस

MP News: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा 17 दिन बाद की गई ग्वालियर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में सड़कों की बदहाली पर गरमा गरम बहस हो गई। एक ओर जहां सिंधिया ने निगम फंड से 25 करोड़ देने की बात कही, कांग्रेस विधायक डॉ. सतीश सिकरवार ने निगम के खाली खजाने का हवाला देते हुए फंड की उपलब्धता पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, शहर की गलियों, मोहल्लों और कॉलोनियों व मुख्य सड़कें मिलकर 3000 के लगभग सड़कें खराब हैं। इस मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच गरमा-गरम बहस हुई, जिससे शहर में सड़कों की हालत को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है।