Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मांगे 25 करोड़, विधायक का जवाब सुन भड़के, हुई बहस

MP News: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा 17 दिन बाद की गई शहर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में सड़कों की बदहाली पर गरमा गरम बहस हो गई।

3 min read

ग्वालियर

image

Avantika Pandey

Oct 04, 2025

Jyotiraditya Scindia Angry

Jyotiraditya Scindia Angry (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

MP News: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा 17 दिन बाद की गई ग्वालियर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में सड़कों की बदहाली पर गरमा गरम बहस हो गई। एक ओर जहां सिंधिया ने निगम फंड से 25 करोड़ देने की बात कही, कांग्रेस विधायक डॉ. सतीश सिकरवार ने निगम के खाली खजाने का हवाला देते हुए फंड की उपलब्धता पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, शहर की गलियों, मोहल्लों और कॉलोनियों व मुख्य सड़कें मिलकर 3000 के लगभग सड़कें खराब हैं। इस मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच गरमा-गरम बहस हुई, जिससे शहर में सड़कों की हालत को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है।

171 सड़कें रेड जोन में

Jyotiraditya Scindia Angry in meeting

बैठक में निगमायुक्त ने शहर की 359 सड़कों का ब्यौरा पेश किया, जिसमें 171 सड़कों को ’रेड जोन’ में बताया गया, यानी उनकी हालत बेहद खराब है। इन सड़कों की मरम्मत के लिए 165 करोड़ की जरूरत बताई गई। इस पर सिंधिया ने कहा, 20 से 25 करोड़ निगम फंड से व्यवस्थित किए जाएं।

प्रवेश को लेकर विवाद, लौटे विधायक

बैठक में आए विधायक डॉ. सतीश सिकरवार कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन कलेक्ट्रेट पर उन्हें तहसीलदार कुलदीपक दुबे ने रोक लिया। कहा, आगे के गेट से अंदर जाएं। इस बात से नाराज होकर सिकरवार निकल गए। बीच रास्ते से उन्हें वापस बुलाया और बैठक में शामिल हुए। सांसद के बैठक में शामिल नहीं होने पर महापौर ने कहा, इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, उन्हें बुलाया या नहीं।

बिना फंड के कुछ नहीं होगा: सिकरवार

कांग्रेस विधायक सिकरवार ने कहा कि नगर निगम के पास पैसा नहीं है, ठेकेदारों की 50 करोड़ रुपये की उधारी पड़ी है। उन्होंने कहा कि निगम ने जो 359 सड़कों का ब्यौरा पेश किया है, वह मुख्य मार्ग हैं। इन पर निगम पैसा खर्च नहीं कर सकता है। शहर की गलियों में 3000 हजार सड़कें हैं, जिनकी हालत खराब है। निगम को इन सड़कों को भी ठीक करना है। उन्होंने साफ कहा कि चाहे जितनी बैठकें कर लें, बिना फंड के कुछ नहीं हो सकता है। पहले फंड की व्यवस्था की जाए।

सिंधिया ने लगाई फटकार, योजनाबद्ध सुधार पर जोर

बैठक में शहर में नालों पर अतिक्रमण, सीवर लाइन टूटने, एलिवेटेड रोड के पिलर अटकने और यातायात की समस्या पर भी चर्चा हुई। सिंधिया(Jyotiraditya Scindia Angry) ने शहर की बदहाली पर नाराजगी जताते हुए योजनाबद्ध तरीके से सुधार करने पर जोर दिया।

सिंधिया ने लिया निर्माणाधीन अटल स्मारक का जायजा

केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को निर्माणाधीन अटल स्मारक का जायजा लिया। उन्होंने गुणवत्ता के साथ अटल स्मारक के सभी कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश कार्य एजेंसी को दिए। राज्य शासन ने अटल स्मारक के निर्माण के लिये लगभग 20 करोड़ रूपए की राशि मंजूर की गई है। लगभग 10 एकड़ में यह स्मारक निर्माणाधीन है।

फैक्ट फाइल

359 शहर में कुल चिह्नित सड़कें
125 ग्रीन जोन की सड़कें जो अच्छी स्थिति में है।
63 येलो जोन सड़कें चिह्नित की, इन पर गड्ढे ज्यादा नहीं है, संतोषजनक स्थिति में है।
171 रेड जोन सड़कें चिह्नित की, इनकी हालत ज्यादा खराब है।

बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

  • नालों का सर्वे कर अतिक्रमण चिह्नित किया जाएगा।
  • संविदा नियुक्ति पर रोक, नए लोगों को मौका मिलेगा।
  • एलिवेटेड रोड का पहला फेज 2026 और दूसरा 2027 में पूरा करने का लक्ष्य। फेस-1 के 22 पिलर नहीं बने हैं, उन जगहों पर अतिक्रमण है।
  • सड़क निर्माण कार्य शुरू करने से पहले गति शक्ति पोर्टल का उपयोग किया जाएगा।
  • जल आपूर्ति के लिए 2332 करोड़ रुपये की योजना, जिसमें 813 करोड़ रुपये स्वीकृत।
  • स्वर्ण रेखा के अंदर एलिवेटेड रोड के काम के दौरान सीवर लाइन तोड़ दी है। इससे सीवर का गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों को एलिवेटेड रोड की मॉनिटरिंग के लिए कहा है।
  • कौन से मार्ग को एकांकी रखना है, कौन से को नहीं, सीसीटीवी सुधारने के लिए भी कहा।

ये भी पढ़ें

अभी और ‘तांडव’ करेगा पोस्ट मानसून, 24 घंटे के अंदर होगी भारी बारिश, चेतावनी जारी
भोपाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 01:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मांगे 25 करोड़, विधायक का जवाब सुन भड़के, हुई बहस

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

माफिया ने परिवहन का बदला तरीका, पिकअप को शहर के बाहर खाली कर ऑटो से मोर बाजार भेज रहे मावा

1040 kg of mawa was seized, suspicion of adulteration was found in the preliminary investigation, the point given was of Gole Ka Mandir, but it was being emptied near Sirol hill.
समाचार

खराब सॉफ्ट ड्रिंक से बिगड़ी तबीयत, आयोग ने कंपनी पर 4 हजार का हर्जाना लगाया

ग्वालियर

स्लीपर कोच में नहीं मिलेंगे TTE ? सीट के लिए खुद लड़ना होगा

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

बड़ी खबर: चार कर्मचारियों पर गिरी गाज, वेतनवृद्धि रोकने के आदेश, PWD में हड़कंप

MP Breaking
ग्वालियर

Monsoon ने मारी पलटी, 5-6-7 अक्टूबर को ‘धमाकेदार बारिश’ की चेतावनी, IMD अलर्ट

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.