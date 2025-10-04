ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मांगे 25 करोड़, विधायक का जवाब सुन भड़के, हुई बहस

Jyotiraditya Scindia Angry (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
MP News: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा 17 दिन बाद की गई ग्वालियर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में सड़कों की बदहाली पर गरमा गरम बहस हो गई। एक ओर जहां सिंधिया ने निगम फंड से 25 करोड़ देने की बात कही, कांग्रेस विधायक डॉ. सतीश सिकरवार ने निगम के खाली खजाने का हवाला देते हुए फंड की उपलब्धता पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, शहर की गलियों, मोहल्लों और कॉलोनियों व मुख्य सड़कें मिलकर 3000 के लगभग सड़कें खराब हैं। इस मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच गरमा-गरम बहस हुई, जिससे शहर में सड़कों की हालत को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है।
बैठक में निगमायुक्त ने शहर की 359 सड़कों का ब्यौरा पेश किया, जिसमें 171 सड़कों को ’रेड जोन’ में बताया गया, यानी उनकी हालत बेहद खराब है। इन सड़कों की मरम्मत के लिए 165 करोड़ की जरूरत बताई गई। इस पर सिंधिया ने कहा, 20 से 25 करोड़ निगम फंड से व्यवस्थित किए जाएं।
बैठक में आए विधायक डॉ. सतीश सिकरवार कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन कलेक्ट्रेट पर उन्हें तहसीलदार कुलदीपक दुबे ने रोक लिया। कहा, आगे के गेट से अंदर जाएं। इस बात से नाराज होकर सिकरवार निकल गए। बीच रास्ते से उन्हें वापस बुलाया और बैठक में शामिल हुए। सांसद के बैठक में शामिल नहीं होने पर महापौर ने कहा, इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, उन्हें बुलाया या नहीं।
कांग्रेस विधायक सिकरवार ने कहा कि नगर निगम के पास पैसा नहीं है, ठेकेदारों की 50 करोड़ रुपये की उधारी पड़ी है। उन्होंने कहा कि निगम ने जो 359 सड़कों का ब्यौरा पेश किया है, वह मुख्य मार्ग हैं। इन पर निगम पैसा खर्च नहीं कर सकता है। शहर की गलियों में 3000 हजार सड़कें हैं, जिनकी हालत खराब है। निगम को इन सड़कों को भी ठीक करना है। उन्होंने साफ कहा कि चाहे जितनी बैठकें कर लें, बिना फंड के कुछ नहीं हो सकता है। पहले फंड की व्यवस्था की जाए।
बैठक में शहर में नालों पर अतिक्रमण, सीवर लाइन टूटने, एलिवेटेड रोड के पिलर अटकने और यातायात की समस्या पर भी चर्चा हुई। सिंधिया(Jyotiraditya Scindia Angry) ने शहर की बदहाली पर नाराजगी जताते हुए योजनाबद्ध तरीके से सुधार करने पर जोर दिया।
केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को निर्माणाधीन अटल स्मारक का जायजा लिया। उन्होंने गुणवत्ता के साथ अटल स्मारक के सभी कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश कार्य एजेंसी को दिए। राज्य शासन ने अटल स्मारक के निर्माण के लिये लगभग 20 करोड़ रूपए की राशि मंजूर की गई है। लगभग 10 एकड़ में यह स्मारक निर्माणाधीन है।
359 शहर में कुल चिह्नित सड़कें
125 ग्रीन जोन की सड़कें जो अच्छी स्थिति में है।
63 येलो जोन सड़कें चिह्नित की, इन पर गड्ढे ज्यादा नहीं है, संतोषजनक स्थिति में है।
171 रेड जोन सड़कें चिह्नित की, इनकी हालत ज्यादा खराब है।
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग