दशहरा पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सरदारों को लुटाया ‘पत्तियों का सोना’

Dusshera- देशभर में दशहरा की धूम मची है। जगह जगह रावण के पुतलों का दहन किया जा रहा है। सुबह परंपरानुसार शस्त्र पूजन किया गया और प्रतीकात्मक बलि दी गई। दशहरे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पूजन किया। ग्वालियर के सिंधिया राजघराने की परंपरानुसार उन्होंने इस मौके पर विधि विधान से शमी पूजन किया। राजघराने की तलवार से शमी वृक्ष को स्पर्श किया। इसके बाद सोने का स्वरूप मानी जाती शमी की पत्तियों को वहां मौजूद लोगों ने लूटा और सिंधिया को भेंट की।