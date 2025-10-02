Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

दशहरा पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सरदारों को लुटाया ‘पत्तियों का सोना’

Dusshera- देशभर में दशहरा की धूम मची है। जगह जगह रावण के पुतलों का दहन किया जा रहा है।

less than 1 minute read

ग्वालियर

image

deepak deewan

Oct 02, 2025

Jyotiraditya Scindia lavishes gold leaf on his chieftains on Dussehra

Jyotiraditya Scindia lavishes gold leaf on his chieftains on Dussehra

Dusshera- देशभर में दशहरा की धूम मची है। जगह जगह रावण के पुतलों का दहन किया जा रहा है। सुबह परंपरानुसार शस्त्र पूजन किया गया और प्रतीकात्मक बलि दी गई। दशहरे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पूजन किया। ग्वालियर के सिंधिया राजघराने की परंपरानुसार उन्होंने इस मौके पर विधि विधान से शमी पूजन किया। राजघराने की तलवार से शमी वृक्ष को स्पर्श किया। इसके बाद सोने का स्वरूप मानी जाती शमी की पत्तियों को वहां मौजूद लोगों ने लूटा और सिंधिया को भेंट की।

केंद्रीय मंत्री ज्योति​रादित्य सिंधिया दशहरा पर सुबह अपने कुलदेवता की पूजा-अर्चना करने पहुंचे। सिंधिया के साथ उनके पुत्र महाआर्यमन भी थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके पुत्र राजसी पोशाक में गोरखी पहुंचे। यहां देवघर में सिंधिया ने पुत्र सहित कुलदेवता की पूजा की।

ज्योतिरादित्य सिंधिया शाम को मांढरे की माता पर पहुंचे। यहां पुलिस बैंड ने परंपरागत तरीके से उनकी आगवानी की। इसके बाद विधिविधान के साथ चबूतरे पर देव स्थापित करने के बाद उन्होंने पूजन किया।

शाही तलवार से शमी पत्तियों को स्पर्श कर लुटाया

देव पूजन के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिंधिया राजवंश की पंरपरा के अनुसार शाही तलवार से शमी पत्तियों को स्पर्श कर लुटाया। सोने का स्वरूप मानी जाने वाली शमी की इन पत्तियों को सरदारों ने लूटा। बाद में ज्योतिरात्यि सिंधिया और उनके पुत्र महाआर्यमन सिंधिया को ये पत्तियां भेंट की।

Updated on:

02 Oct 2025 07:48 pm

Published on:

02 Oct 2025 07:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / दशहरा पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सरदारों को लुटाया 'पत्तियों का सोना'

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

एमपी में विधानसभाध्यक्ष नरेंद्रसिंह तोमर ने दी बलि, कलेक्टर ने की फायरिंग

Speaker Narendra Singh Tomar offered a symbolic sacrifice on Dussehra in MP
ग्वालियर

ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले- मैं हूं न… नहीं छीनी जाएगी किसी की दुकान

Jyotiraditya Scindia News
ग्वालियर

सर्विस टैक्स स्वेच्छिक, इसे जबरन नहीं वसूल सकते, फोरम ने अनुचित व्यापार बताते हुए 3000 की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया

The fake cafe added a ₹215 service tax to the food bill. The customer protested, but the waiter refused, saying it would have to be paid in an expensive hotel.
मिल गया 4 किलो सोना, मणप्पुरम का असिस्टेंट मैनेजर ही निकला मास्टरमाइंड, ऐसे खुला राज

Gwalior manappuram gold loan case
ग्वालियर

सरकार को भी उतनी ही सतर्कता न जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, जितनी अपेक्षा आम नागरिकों से है

The High Court dismissed the state government's appeal over the 581-day delay.
