गलाने वाली ठंड ने तोड़ा ’10 साल’ का रिकॉर्ड, 11 जिलों में कोल्ड डे का Alert

MP Weather Update: एमपी के ग्वालियर शहर में सुबह सीजन का सबसे घना कोहरा छाने से दृश्यता शून्य से 10 मीटर के बीच सिमट गई। आलम यह था कि 10 मीटर के बाद सड़क पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जिससे वाहन चालकों को सुबह 7 बजे तक दिन में भी हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। सुबह 10 बजे तक सूरज कोहरे की गिरफ्त में रहा और जब बाहर निकला भी, तो महज ढाई घंटे की कमजोर धूप के बाद ठंड से हारकर जल्दी विदा हो गया। मौसम विभाग ने आगे भी मध्यम से घने कोहरे का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है।