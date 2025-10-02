ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले- मैं हूं न… नहीं छीनी जाएगी किसी की दुकान

Jyotiraditya Scindia News (फोटो सोर्स : @JM_Scindia)
Jyotiraditya Scindia: बुधवार रात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ के प्रतिनिधि मंडल मिलने पहुंचे। मिलने पहुंचे लोगों ने सिंधिया को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन दुकानों के किराए में भारी वृद्धि और नीलामी प्रक्रिया को लेकर सौंपा गया है। जिस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने व्यापारियों को आश्वस्त करते हुए कहा- मैं हूं न…।
अध्यक्ष महेन्द्र भदकारिया और प्रवक्ता अनिल पुनियानी के नेतृत्व में व्यापारियों ने आग्रह किया कि पुराने दुकानदारों को प्राथमिकता के आधार पर दुकानें आवंटित की जाएं और ऑक्शन या ई-टेंडरिंग से उन्हें मुक्त रखा जाए। सिंधिया ने व्यापारियों को आश्वस्त करते हुए कहा, मैं हूं न, किसी भी पात्र दुकानदार के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकृत किया।
सिंधिया ने यह स्पष्ट किया कि पुराने दुकानदारों को ही प्राथमिकता मिलेगी और किराए से लेकर आधारभूत सुविधाओं तक कोई असुविधा नहीं होगी। व्यापारी संघ ने पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया की मांग दोहराई, पर नीलामी से परंपरागत दुकानदारों को छूट देने की अपील की।
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग