Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले- मैं हूं न… नहीं छीनी जाएगी किसी की दुकान

Jyotiraditya Scindia: ज्योतिरादित्य सिंधिया ने व्यापारियों को आश्वस्त करते हुए कहा- मैं हूं न…। जानिए क्या है पूरा मामला..

less than 1 minute read

ग्वालियर

image

Avantika Pandey

Oct 02, 2025

Jyotiraditya Scindia News

Jyotiraditya Scindia News (फोटो सोर्स : @JM_Scindia)

Jyotiraditya Scindia: बुधवार रात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ के प्रतिनिधि मंडल मिलने पहुंचे। मिलने पहुंचे लोगों ने सिंधिया को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन दुकानों के किराए में भारी वृद्धि और नीलामी प्रक्रिया को लेकर सौंपा गया है। जिस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने व्यापारियों को आश्वस्त करते हुए कहा- मैं हूं न…।

मैं हूं न…

अध्यक्ष महेन्द्र भदकारिया और प्रवक्ता अनिल पुनियानी के नेतृत्व में व्यापारियों ने आग्रह किया कि पुराने दुकानदारों को प्राथमिकता के आधार पर दुकानें आवंटित की जाएं और ऑक्शन या ई-टेंडरिंग से उन्हें मुक्त रखा जाए। सिंधिया ने व्यापारियों को आश्वस्त करते हुए कहा, मैं हूं न, किसी भी पात्र दुकानदार के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकृत किया।

पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया की मांग

सिंधिया ने यह स्पष्ट किया कि पुराने दुकानदारों को ही प्राथमिकता मिलेगी और किराए से लेकर आधारभूत सुविधाओं तक कोई असुविधा नहीं होगी। व्यापारी संघ ने पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया की मांग दोहराई, पर नीलामी से परंपरागत दुकानदारों को छूट देने की अपील की।

ये भी पढ़ें

आ गई अमीरों की लिस्ट… नंबर-1 पर मुकेश अंबानी, अरबपतियों की सूची में छाए MP के उद्योगपति
इंदौर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 01:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले- मैं हूं न… नहीं छीनी जाएगी किसी की दुकान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सर्विस टैक्स स्वेच्छिक, इसे जबरन नहीं वसूल सकते, फोरम ने अनुचित व्यापार बताते हुए 3000 की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया

The fake cafe added a ₹215 service tax to the food bill. The customer protested, but the waiter refused, saying it would have to be paid in an expensive hotel.
समाचार

मिल गया 4 किलो सोना, मणप्पुरम का असिस्टेंट मैनेजर ही निकला मास्टरमाइंड, ऐसे खुला राज

Gwalior manappuram gold loan case
ग्वालियर

सरकार को भी उतनी ही सतर्कता न जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, जितनी अपेक्षा आम नागरिकों से है

The High Court dismissed the state government's appeal over the 581-day delay.
समाचार

जाते-जाते असली रंग दिखाएगा मानसून, 1,2,3,4,5 अक्टूबर को होगी ‘धुंआधार बारिश’

(फोटो सोर्स: पत्रिका)
ग्वालियर

मणप्पुरम गोल्ड में 4.5 करोड़ के गोल्ड चोरी का खुलासा: सहायक मैनेजर ही निकला मास्टरमाइंड

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.