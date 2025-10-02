ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले- मैं हूं न… नहीं छीनी जाएगी किसी की दुकान

अध्यक्ष महेन्द्र भदकारिया और प्रवक्ता अनिल पुनियानी के नेतृत्व में व्यापारियों ने आग्रह किया कि पुराने दुकानदारों को प्राथमिकता के आधार पर दुकानें आवंटित की जाएं और ऑक्शन या ई-टेंडरिंग से उन्हें मुक्त रखा जाए। सिंधिया ने व्यापारियों को आश्वस्त करते हुए कहा, मैं हूं न, किसी भी पात्र दुकानदार के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकृत किया।