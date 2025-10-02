आ गई अमीरों की लिस्ट… नंबर-1 पर मुकेश अंबानी, अरबपतियों की सूची में छाए MP के उद्योगपति

Hurun Rich List 2025: हुरून इंडिया 25 की धनाढ्य लोगों की सूची जारी कर दी गई। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी(Mukesh Ambani) और परिवार की कुल नेटवर्क 9.55 लाख करोड़ रुपए आंकी गई। वे देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। गौतम अडानी एंड फैमिली 8.15 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर रोशनी नादर मल्होत्रा है। उनकी संपत्ति 2.84 लाख करोड़ रुपए है। वे इस सूची में अब तक की सर्वोच्च रैंकिंग वाली महिला अरबपति बन गई हैं।