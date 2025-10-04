‘थंडरबर्ड विंटेज कार’ ड्राइव करते दिखें ज्योतिरादित्य सिंधिया, वायरल हो रहा वीडियो

Jyotiraditya Scindia drive Thunderbird Royal Vintage Car (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
Jyotiraditya Scindia: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय ग्वालियर दौरे पर है। इस दौरान सिंधिया का रॉयल अंदाज एक बार फिर देखने को मिला। जिसे उनके चाहने वालों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। दरअसल शुक्रवार को सिंधिया राजघराने के महाराज अपने महल से थंडरबर्ड रॉयल विंटेज कार(Thunderbird Royal Vintage Car) खुद ड्राइव करते निकले। उन्हें कार चलाते देख समर्थक रोमांचित हो गए।
जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार रात को ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बेटे के साथ अपने जयविलास पैलेस से थंडरबर्ड विंटेज कार से निकले। इस दौरान सिंधिया थंडरबर्ज रॉयल विंटेज कार खुद ड्राइव कर रहें थे। उनके इस अंदाज ने लोगों का ध्यान खीच लिया। सड़कों पर लोग रुक-रुककर सिंधिया और उनके एंटीक कार को देख रहें थें। बता दें कि, सिंधिया कार में सवार होकर ग्वालियर फोर्ट स्थित सिंधिया बॉयज स्कूल जा रहे थें।
इससे पहले शमी पूजन पर भी सिंधिया का शाही अंदाज देखने को मिला था। दरअसल, सिंधिया राजघराने में विजयादशमी पर्व पर शमी पूजन की परंपरा है। गुरुवार को ग्वालियर में केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस परंपरा का निर्वाह करते हुए शाम को मांढरे की माता मंदिर पर परंपरा अनुसार राजसी पोशाक में शमी पूजन किया।
