Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

‘थंडरबर्ड विंटेज कार’ ड्राइव करते दिखें ज्योतिरादित्य सिंधिया, वायरल हो रहा वीडियो

Jyotiraditya Scindia: शुक्रवार रात को ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बेटे के साथ अपने जयविलास पैलेस से थंडरबर्ड विंटेज कार से निकले। इस दौरान सिंधिया थंडरबर्ज रॉयल विंटेज कार खुद ड्राइव कर रहें थे।

2 min read

ग्वालियर

image

Avantika Pandey

Oct 04, 2025

Jyotiraditya Scindia drive Thunderbird Royal Vintage Ca

Jyotiraditya Scindia drive Thunderbird Royal Vintage Car (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

Jyotiraditya Scindia: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय ग्वालियर दौरे पर है। इस दौरान सिंधिया का रॉयल अंदाज एक बार फिर देखने को मिला। जिसे उनके चाहने वालों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। दरअसल शुक्रवार को सिंधिया राजघराने के महाराज अपने महल से थंडरबर्ड रॉयल विंटेज कार(Thunderbird Royal Vintage Car) खुद ड्राइव करते निकले। उन्हें कार चलाते देख समर्थक रोमांचित हो गए।

देखें वीडियो

कैमरे में कैद हुआ सिंधिया का रॉयल अंदाज

Jyotiraditya Scindia drive Thunderbird Royal Vintage Car

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार रात को ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बेटे के साथ अपने जयविलास पैलेस से थंडरबर्ड विंटेज कार से निकले। इस दौरान सिंधिया थंडरबर्ज रॉयल विंटेज कार खुद ड्राइव कर रहें थे। उनके इस अंदाज ने लोगों का ध्यान खीच लिया। सड़कों पर लोग रुक-रुककर सिंधिया और उनके एंटीक कार को देख रहें थें। बता दें कि, सिंधिया कार में सवार होकर ग्वालियर फोर्ट स्थित सिंधिया बॉयज स्कूल जा रहे थें।

शमी पूजन में भी दिखा शाही अंदाज

Jyotiraditya Scindia Shami Pooja (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

इससे पहले शमी पूजन पर भी सिंधिया का शाही अंदाज देखने को मिला था। दरअसल, सिंधिया राजघराने में विजयादशमी पर्व पर शमी पूजन की परंपरा है। गुरुवार को ग्वालियर में केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस परंपरा का निर्वाह करते हुए शाम को मांढरे की माता मंदिर पर परंपरा अनुसार राजसी पोशाक में शमी पूजन किया।

ये भी पढ़ें

सीएम मोहन यादव का असम दौरा, गुवाहाटी में करेंगे रोड शो
भोपाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 03:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ‘थंडरबर्ड विंटेज कार’ ड्राइव करते दिखें ज्योतिरादित्य सिंधिया, वायरल हो रहा वीडियो

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मांगे 25 करोड़, विधायक का जवाब सुन भड़के, हुई बहस

Jyotiraditya Scindia Angry
ग्वालियर

माफिया ने परिवहन का बदला तरीका, पिकअप को शहर के बाहर खाली कर ऑटो से मोर बाजार भेज रहे मावा

1040 kg of mawa was seized, suspicion of adulteration was found in the preliminary investigation, the point given was of Gole Ka Mandir, but it was being emptied near Sirol hill.
समाचार

खराब सॉफ्ट ड्रिंक से बिगड़ी तबीयत, आयोग ने कंपनी पर 4 हजार का हर्जाना लगाया

ग्वालियर

स्लीपर कोच में नहीं मिलेंगे TTE ? सीट के लिए खुद लड़ना होगा

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

बड़ी खबर: चार कर्मचारियों पर गिरी गाज, वेतनवृद्धि रोकने के आदेश, PWD में हड़कंप

MP Breaking
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.