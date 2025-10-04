‘थंडरबर्ड विंटेज कार’ ड्राइव करते दिखें ज्योतिरादित्य सिंधिया, वायरल हो रहा वीडियो

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार रात को ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बेटे के साथ अपने जयविलास पैलेस से थंडरबर्ड विंटेज कार से निकले। इस दौरान सिंधिया थंडरबर्ज रॉयल विंटेज कार खुद ड्राइव कर रहें थे। उनके इस अंदाज ने लोगों का ध्यान खीच लिया। सड़कों पर लोग रुक-रुककर सिंधिया और उनके एंटीक कार को देख रहें थें। बता दें कि, सिंधिया कार में सवार होकर ग्वालियर फोर्ट स्थित सिंधिया बॉयज स्कूल जा रहे थें।