एमपी में करवाचौथ पर सूट पहनने वाली पत्नी ने मांगी साड़ी तो..थाने पहुंची बात

करवाचौथ पर ग्वालियर के महिला थाने में पति-पत्नी के बीच झगड़े का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने महिला थाने की काउंसलर को भी हैरान कर दिया। पति-पत्नी के बीच झगड़े की वजह करवाचौथ पर पत्नी के द्वारा पति से नई साड़ी मांगना था। बताया गया है कि शहर के रहने वाले राकेश कुमार (बदला हुआ नाम) से करवाचौथ पर पत्नी सीमा (बदला हुआ नाम) ने साड़ी दिलाने की मांग की थी। क्योंकि पत्नी हमेशा सूट पहनती थी इसलिए पति ने ये कहते हुए साड़ी दिलाने से मना कर दिया कि तुम साड़ी तो पहनती नहीं हो तो ले क्यों रही हो। बस इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और नौबत थाने तक पहुंच गई।