एमपी में करवाचौथ पर सूट पहनने वाली पत्नी ने मांगी साड़ी तो..थाने पहुंची बात

Karwa chauth (file photo)
karwa chauth fight: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में करवाचौथ पर पति पत्नी के बीच झगड़े का मामला सामने आया है। पत्नी ने करवाचौथ पर पति से नई साड़ी दिलाने की मांग की और पति ने मना कर दिया। यही बात दोनों के बीच झगड़े की वजह बन गई और बात थाने तक पहुंच गई। हालांकि महिला थाने में पति-पत्नी की काउंसलिंग की गई जिसके बाद मामला सुलझ गया और पति पत्नी को साड़ी दिलाने के लिए राजी हो गया। जिसके बाद दोनों खुशी-खुशी घर रवाना हो गए।
करवाचौथ पर ग्वालियर के महिला थाने में पति-पत्नी के बीच झगड़े का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने महिला थाने की काउंसलर को भी हैरान कर दिया। पति-पत्नी के बीच झगड़े की वजह करवाचौथ पर पत्नी के द्वारा पति से नई साड़ी मांगना था। बताया गया है कि शहर के रहने वाले राकेश कुमार (बदला हुआ नाम) से करवाचौथ पर पत्नी सीमा (बदला हुआ नाम) ने साड़ी दिलाने की मांग की थी। क्योंकि पत्नी हमेशा सूट पहनती थी इसलिए पति ने ये कहते हुए साड़ी दिलाने से मना कर दिया कि तुम साड़ी तो पहनती नहीं हो तो ले क्यों रही हो। बस इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और नौबत थाने तक पहुंच गई।
राकेश और सीमा (बदले हुए नाम) के बीच का झगड़ा जब महिला थाने पहुंचा तो वहां मौजूद काउंसलर ने दोनों की काउंसलिंग की। काउंसलर ने पहले तो पति-पत्नी दोनों की बातें सुनीं और फिर पति राकेश को समझाया कि वो पत्नी को साड़ी दिलाए। कुछ देर की समझाईश के बाद पति मान गया और उसने पत्नी को साड़ी खरीदने के लिए रूपये दे दिए जिसके बाद मामला सुलझ गया और फिर दोनों खुशी-खुशी साथ में घर चले गए। बताया जा रहा है कि करवाचौथ पर पति-पत्नी के बीच छोटी सी बात पर विवाद के दो मामले और महिला थाने पहुंचे थे जिन्हें काउंसलिंग कर सुलझा दिया गया।
