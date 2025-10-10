एमपी में करवाचौथ पर उजड़ा परिवार, पत्नी की मौत और पति की हालत गंभीर

गुना शहर के जेल रोड पर आकाशवाणी के पास शुक्रवार सुबह हुए भीषण सडक़ हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। यहां स्कॉर्पियो और बाइक के बीच भीषण आमने-सामने की टक्कर में महिला प्रियंका कुशवाह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। मृतिका महिला के पति की हालत गंभीर बताई जाती है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 11 बजे स्कॉर्पियो क्रमांक एमपी 08 सीए 6598 कैंट ओर से गुना की ओर आ रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही बाइक एमपी 08 एमसी 3220 से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक पर सवार दंपत्ति सड़ पर जा गिरे जिससे महिला प्रियंका की मौके पर ही मौत हो गई और उसका पति दीपक कुशवाह गंभीर रूप से घायल है।