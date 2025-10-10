Patrika LogoSwitch to English

एमपी में करवाचौथ पर उजड़ा परिवार, पत्नी की मौत और पति की हालत गंभीर

Accident on Karwachauth: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर, पत्नी की मौत और पति की हालत गंभीर, स्कॉर्पियो में बैठे 4 लोग भी घायल...।

2 min read

गुना

image

Shailendra Sharma

Oct 10, 2025

guna

Accident on Karwachauth Scorpio hits Bike Wife Death Husband Critical

Accident on Karwachauth: मध्यप्रदेश में एक तरफ जहां हर घर में करवाचौथ के व्रत की तैयारियां चल रही हैं और खुशियों का माहौल है वहीं गुना में एक परिवार करवाचौथ के दिन उजड़ गया। यहां एक भीषण सड़क हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पति गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहा है। बाइक सवार दंपत्ति को एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी थी घटना में स्कॉर्पियो में सवार 4 लोग भी घायल हुए हैं। घटना सुबह करीब 11 बजे की बताई जा रही है।

करवाचौथ पर उजड़ा परिवार

गुना शहर के जेल रोड पर आकाशवाणी के पास शुक्रवार सुबह हुए भीषण सडक़ हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। यहां स्कॉर्पियो और बाइक के बीच भीषण आमने-सामने की टक्कर में महिला प्रियंका कुशवाह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। मृतिका महिला के पति की हालत गंभीर बताई जाती है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 11 बजे स्कॉर्पियो क्रमांक एमपी 08 सीए 6598 कैंट ओर से गुना की ओर आ रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही बाइक एमपी 08 एमसी 3220 से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक पर सवार दंपत्ति सड़ पर जा गिरे जिससे महिला प्रियंका की मौके पर ही मौत हो गई और उसका पति दीपक कुशवाह गंभीर रूप से घायल है।

बाइक को टक्कर मारने के बाद पेड़ से टकराई स्कॉर्पियो

स्थानीय रहवासी राजकुमार रघुवंशी के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार पति-पत्नी करीब 20 फीट दूर जाकर गिरे। अनियंत्रित कार इसके बाद एक पेड़ से टकराई, जिससे पेड जड़ से उखड़ गया। कार में सवार पांच युवक भी घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार की रफ्तार बहुत तेज थी। ड्राइवर ने ब्रेक लगाए लेकिन कार करीब 50 फीट तक घिसटते हुए आगे चल रही बाइक से जा टकराई। बूढ़े बालाजी निवासी दीपक कुशवाह अपनी पत्नी प्रियंका को लेकर आंगनवाड़ी के किसी काम से जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। हादसा बेहद दर्दनाक था। जिस महिला की मौत हुई, उसका आज व्रत था और उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। स्कॉर्पियो में सवार चार युवक भी घायल हुए हैं जिनके नाम शिवम धाकड़, मोहित धाकड़, सचिन खटीक, अश्विन रघुवंशी हैं सभी जिला अशोकनगर के रहने वाले हैं।

Published on:

10 Oct 2025 03:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / एमपी में करवाचौथ पर उजड़ा परिवार, पत्नी की मौत और पति की हालत गंभीर

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

