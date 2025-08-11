अफसर भी नहीं बता पा रहे…कहां और कब बनेंगे ‘PM आवास योजना’ के घर !

नगर निगम ने पीएम आवास योजना के तहत दूसरे चरण के लिए कटारे फॉर्म के पास उद्योग विभाग को दी गई जमीन के साथ ही पिपरौली, लखनौती खुर्द, सिकरौदा बड़ौरी खुर्द व केदारपुर में जमीन की मांग जिला प्रशासन से की है, लेकिन अभी जमीन का आवंटन नहीं हुआ है। पहले चरण में सागरताल पर बनाए गए आवासों के पास ही खाली जमीन पड़ी हुई है, इस पर भी आवास बनाने की प्लानिंग को लेकर जिला प्रशासन से चर्चा की गई। लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली है।