तलाक-दहेज, घरेलू हिंसा सहित 17 केस दर्ज, 7 साल पहले की थी ‘लव मैरिज’

MP News: बेंगलुरू के एक कपल की अनोखी कानूनी जंग इन दिनों अदालतों में चर्चा का विषय बनी हुई है। निशांत (परिवर्तित नाम) और अंजली (परिवर्तित नाम) ने दस साल पहले प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद करीब सात साल तक साथ रहे और एक बेटे का जन्म हुआ। समय के साथ छोटे-छोटे विवाद बढ़ते गए और पत्नी पति का घर छोड़कर बेटे के साथ ग्वालियर आ गई। इसके बाद दोनों के बीच कानूनी लड़ाई इतनी बढ़ी कि अलग-अलग अदालतों में 17 प्रकरण लग गए।