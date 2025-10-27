नवंबर में हो सकती है ‘LPG गैस सिलेंडर’ की किल्लत ! आंदोलन की तैयारी शुरु

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: डीलर कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर एलपीजी वितरकों ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की शुरूआत कर दी है। 6 नवंबर तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मांग पर सुनवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। यदि ऐसा हुआ तो एलपीजी गैस सिलेंडरों की सप्लाय की किल्लत हो सकती है। पहले चरण में सभी वितरक व उनके कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया।
ग्वालियर-चंबल एलपीजी फेडरेशन के कॉर्डिनेटर श्यामानंद शुक्ला ने बताया कि ग्वालियर में तीनों कंपनियों के 5.73 लाख से अधिक ग्राहक हैं। ऐसे में नवंबर के पहले हफ्ते में गैस सिलेंडरों की डिलीवरी बंद होती है तो लोगों को खासी परेशानी होगी। उन्हें घरों में सिलेंडर नहीं मिलेगा।
इसी तरह की परेशानी राज्य भर के लाखों लोगों को होगी। डिस्ट्रीब्यूटर संघ का कहना है कि उनका कमीशन नहीं बढ़ाया जा रहा है। जबकि खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। डीजल की कीमत, स्टाफ की सैलरी, बिजली का बिल सब कुछ बढ़ चुका है।
दूसरा चरण: 29 अक्टूबर शाम 7 बजे सभी वितरक अपने जिला मुख्यालय पर मशाल/मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन करेंगे।
तीसरा चरण: 6 नवंबर को नो मनी नो इंडेंट यानी न पैसा जमा करेंगे न इंडेंट करेंगे।
चौथा चरण: यदि एलपीजी वितरक के सेवा शुल्क एवं होम डिलीवरी प्रभार में वृद्धि नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।
