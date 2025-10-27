Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

नवंबर में हो सकती है ‘LPG गैस सिलेंडर’ की किल्लत ! आंदोलन की तैयारी शुरु

MP News: ग्वालियर में तीनों कंपनियों के 5.73 लाख से अधिक ग्राहक हैं। ऐसे में नवंबर के पहले हफ्ते में गैस सिलेंडरों की डिलीवरी बंद होती है तो लोगों को खासी परेशानी होगी।

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Oct 27, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: डीलर कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर एलपीजी वितरकों ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की शुरूआत कर दी है। 6 नवंबर तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मांग पर सुनवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। यदि ऐसा हुआ तो एलपीजी गैस सिलेंडरों की सप्लाय की किल्लत हो सकती है। पहले चरण में सभी वितरक व उनके कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया।

राज्यभर के लोगों को होगी परेशानी

ग्वालियर-चंबल एलपीजी फेडरेशन के कॉर्डिनेटर श्यामानंद शुक्ला ने बताया कि ग्वालियर में तीनों कंपनियों के 5.73 लाख से अधिक ग्राहक हैं। ऐसे में नवंबर के पहले हफ्ते में गैस सिलेंडरों की डिलीवरी बंद होती है तो लोगों को खासी परेशानी होगी। उन्हें घरों में सिलेंडर नहीं मिलेगा।

इसी तरह की परेशानी राज्य भर के लाखों लोगों को होगी। डिस्ट्रीब्यूटर संघ का कहना है कि उनका कमीशन नहीं बढ़ाया जा रहा है। जबकि खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। डीजल की कीमत, स्टाफ की सैलरी, बिजली का बिल सब कुछ बढ़ चुका है।

चार चरणों में आंदोलन

दूसरा चरण: 29 अक्टूबर शाम 7 बजे सभी वितरक अपने जिला मुख्यालय पर मशाल/मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन करेंगे।

तीसरा चरण: 6 नवंबर को नो मनी नो इंडेंट यानी न पैसा जमा करेंगे न इंडेंट करेंगे।

चौथा चरण: यदि एलपीजी वितरक के सेवा शुल्क एवं होम डिलीवरी प्रभार में वृद्धि नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।

ये भी पढ़ें

अब प्लेसमेंट की टेंशन खत्म, AI स्टूडेंट्स को दिलाएगा ‘इंटरनेशनल पैकेज’
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 03:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / नवंबर में हो सकती है ‘LPG गैस सिलेंडर’ की किल्लत ! आंदोलन की तैयारी शुरु

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

छठ पूजा पर ‘सोना-चांदी’ की कीमतों में जोरदार गिरावट, चेक करें लेटेस्ट रेट

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

एमपी में प्रतिबंधित सिरप केस में बड़ा एक्शन, ड्रग इंस्पेक्टर अनूभूति शर्मा निलंबित

Banned Syrup Case
ग्वालियर

8 कलेक्टर बदले, लेकिन नहीं बचीं सरकारी जमीनें, नियोटेरिक बिल्डर का कारनामा

gwalior neoteric builders
ग्वालियर

स्मार्ट सिटी का ‘अंधेर’: 24 घंटे में ही लाइटें खराब, शहर में अब भी अंधेरा

gwalior smart city
ग्वालियर

यूपी से CBI ने पकड़ा ‘व्यापमं घोटाले’ का सॉल्वर, 6 साल से था फरार

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.