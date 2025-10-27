नवंबर में हो सकती है ‘LPG गैस सिलेंडर’ की किल्लत ! आंदोलन की तैयारी शुरु

MP News: डीलर कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर एलपीजी वितरकों ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की शुरूआत कर दी है। 6 नवंबर तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मांग पर सुनवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। यदि ऐसा हुआ तो एलपीजी गैस सिलेंडरों की सप्लाय की किल्लत हो सकती है। पहले चरण में सभी वितरक व उनके कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया।