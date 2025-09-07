Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

ग्वालियर किले से युवक ने लगाई छलांग, झाड़ियों में फंसा, पुलिस के सामने बदलता रहा बयान

MP News: ग्वालियर के सिंधिया किले से कूदकर जान देने की कोशिश कर रहा युवक झाड़ियों में फंसकर बच गया। पहले घरवालों पर पिटाई का आरोप लगाया, फिर पुलिस को बोला- पैर फिसल गया।

ग्वालियर

Akash Dewani

Sep 07, 2025

man jumps gwalior fort police rescued mp news
man jumps gwalior fort police rescued (फोटो- सोशल मीडिया)

Man Jumps Gwalior Fort: ग्वालियर किले से एक युवक ने शनिवार को छलांग लगा दी। गनीमत रही कि वह किले की तलहटी में झाड़ियों में फंस कर रह गया। जिससे उसकी जान बच गई। मौके पर मौजूद लोगों की सूचना के बाद पुलिस और एसडीईआरएफ की टीम ने युवक को बाहर निकाला। शनिवार दोपहर लगभग 3.30 बजे के आसपास किले पर काफी भीड़ थी। उसी समय लक्कड़खाना माधवगंज निवासी आसिफ ने किले से छलांग लगा दी। (MP News)

तीन-चार बार कूदने का प्रयास किया

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि युवक ने तीन चार बार कूदने का प्रयास किया। लेकिन वहां लोगों ने कूदने से बचा लिया। लेकिन मौका पाकर वह कूद ही गया। इसकी जानकारी ग्वालियर थाना को दी गई। इस पर पुलिस के साथ एसडीईआरएफ टीम ने लगभग डेढ़ घंटे के रेस्क्यू कर किले से उसे रस्सी के सहारे बाहर निकाला। युवक के दोनों हाथ-पैरों में काफी चोट आई है। पुलिस ने जेएएच में इसे भर्ती कराया है। जहां उसका इलाज चल रहा है।

किले पर लगी भीड़

इस घटना के बाद किले पर देखने वालों की भीड़ लग गई। जिसने भी सुना वह ऊपर से यही नजारा देखता रहा। यहां पर लगभग एक घंटे से ज्यादा समय तक लोगों की भीड़ यहीं देखती रही।

बदलता रहा बयान

युवक ने लगातार अपने बयान बदले हैं। पहले लोगों को बताया कि उसके घर वाले उसे मारते पीटते हैं। इसी से परेशान होकर वह किले से कूदा है। अस्पताल में पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि उसका पैर फिसल गया। जिससे वह किले से कूद गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

पैर फिसलने से गिरा- टीआई ग्वालियर

किले से युवक के कूदने की सूचना मिलते ही पुलिस और इसके एसडीईआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक को बाहर निकाला। बाद जेएएच में भर्ती कराया है। युवक किस परिस्थिति में गिरा जांच के बाद पता चलेगा। अभी तो पैर फिसलने की बात सामने आई है। - मिर्जा आसिफ बेग, टीआई ग्वालियर थाना

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Sept 2025 09:34 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ग्वालियर किले से युवक ने लगाई छलांग, झाड़ियों में फंसा, पुलिस के सामने बदलता रहा बयान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट