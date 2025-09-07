ग्वालियर किले से युवक ने लगाई छलांग, झाड़ियों में फंसा, पुलिस के सामने बदलता रहा बयान

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि युवक ने तीन चार बार कूदने का प्रयास किया। लेकिन वहां लोगों ने कूदने से बचा लिया। लेकिन मौका पाकर वह कूद ही गया। इसकी जानकारी ग्वालियर थाना को दी गई। इस पर पुलिस के साथ एसडीईआरएफ टीम ने लगभग डेढ़ घंटे के रेस्क्यू कर किले से उसे रस्सी के सहारे बाहर निकाला। युवक के दोनों हाथ-पैरों में काफी चोट आई है। पुलिस ने जेएएच में इसे भर्ती कराया है। जहां उसका इलाज चल रहा है।