ग्वालियर किले से युवक ने लगाई छलांग, झाड़ियों में फंसा, पुलिस के सामने बदलता रहा बयान

Man Jumps Gwalior Fort: ग्वालियर किले से एक युवक ने शनिवार को छलांग लगा दी। गनीमत रही कि वह किले की तलहटी में झाड़ियों में फंस कर रह गया। जिससे उसकी जान बच गई। मौके पर मौजूद लोगों की सूचना के बाद पुलिस और एसडीईआरएफ की टीम ने युवक को बाहर निकाला। शनिवार दोपहर लगभग 3.30 बजे के आसपास किले पर काफी भीड़ थी। उसी समय लक्कड़खाना माधवगंज निवासी आसिफ ने किले से छलांग लगा दी। (MP News)
मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि युवक ने तीन चार बार कूदने का प्रयास किया। लेकिन वहां लोगों ने कूदने से बचा लिया। लेकिन मौका पाकर वह कूद ही गया। इसकी जानकारी ग्वालियर थाना को दी गई। इस पर पुलिस के साथ एसडीईआरएफ टीम ने लगभग डेढ़ घंटे के रेस्क्यू कर किले से उसे रस्सी के सहारे बाहर निकाला। युवक के दोनों हाथ-पैरों में काफी चोट आई है। पुलिस ने जेएएच में इसे भर्ती कराया है। जहां उसका इलाज चल रहा है।
इस घटना के बाद किले पर देखने वालों की भीड़ लग गई। जिसने भी सुना वह ऊपर से यही नजारा देखता रहा। यहां पर लगभग एक घंटे से ज्यादा समय तक लोगों की भीड़ यहीं देखती रही।
युवक ने लगातार अपने बयान बदले हैं। पहले लोगों को बताया कि उसके घर वाले उसे मारते पीटते हैं। इसी से परेशान होकर वह किले से कूदा है। अस्पताल में पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि उसका पैर फिसल गया। जिससे वह किले से कूद गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
किले से युवक के कूदने की सूचना मिलते ही पुलिस और इसके एसडीईआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक को बाहर निकाला। बाद जेएएच में भर्ती कराया है। युवक किस परिस्थिति में गिरा जांच के बाद पता चलेगा। अभी तो पैर फिसलने की बात सामने आई है। - मिर्जा आसिफ बेग, टीआई ग्वालियर थाना