जन्म से बोल और सुन नहीं सकता था यह खिलाड़ी, अब अंडर-19 नेशनल की सामान्य टीम में खेलेगा

जन्म से बोल और सुन नहीं सकता यह खिलाड़ी, अब अंडर-19 नेशनल की सामान्य टीम में खेलेगा

mayank selected in mp under 19 team for national : ग्वालियर-चंबल संभाग के एकमात्र खिलाड़ी जिसका स्टेट टीम में हुआ चयन