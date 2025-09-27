दुग्ध उत्पादकों को रिकॉर्ड 840 रुपए फेट दर की गई , नई समितियां बनेंगी गांव-गांव

संभाग आयुक्त मनोज खत्री ने कहा कि ग्वालियर-चम्बल संभाग के किसान कृषि के साथ पशुपालन को भी प्राथमिकता दें और सहकारिता के माध्यम से समितियां गठित कर उच्च गुणवत्ता का दूध संघ को उपलब्ध कराएं। उन्होंने दुग्ध संघ अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम स्तर पर नई समितियों का गठन सुनिश्चित करें, ताकि किसानों को दूध का उचित मूल्य और समय पर भुगतान मिल सके। कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जिला पंचायत सीईओ समन्वय कर ग्रामों में नई समितियों का गठन शीघ्र करें। इससे अधिक से अधिक गांवों तक सहकारिता का लाभ पहुँचेगा।