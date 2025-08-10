9 दिनों के लिए फिर ‘रूठा मानसून’, 20 अगस्त तक ‘नो-बारिश’

MP Weather:मध्यप्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा है। दिल्ली- आगरा के बीच बने चक्रवातीय घेरे की वजह से शहर में दिनभर बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। बादल छाने से दिन में उमस रही। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से घटकर 31.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, लेकिन तापमान कम होने के बाद भी उमस से राहत नहीं रही। वहीं चक्रवातीय घेरा कमजोर पड़ गया है, इससे आसमान साफ होगा और गर्मी बढ़ेगी। बारिश के लिए 14 अगस्त तक इंतजार करना होगा।