9 दिनों के लिए फिर ‘रूठा मानसून’, 20 अगस्त तक ‘नो-बारिश’

MP Weather:मध्यप्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा है। दिल्ली- आगरा के बीच बने चक्रवातीय घेरे की वजह से शहर में दिनभर बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। बादल छाने से दिन में उमस रही। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से घटकर 31.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, लेकिन तापमान कम होने के बाद भी उमस से राहत नहीं रही। वहीं चक्रवातीय घेरा कमजोर पड़ गया है, इससे आसमान साफ होगा और गर्मी बढ़ेगी। बारिश के लिए 14 अगस्त तक इंतजार करना होगा।
अगस्त में बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र विकसित नहीं हो रहे हैं। मानसून ट्रफ लाइन हिमालय की तराई में है। इन दोनों कारणों से बारिश नहीं हो रही है। हवा में मौजूद नमी से बादल छा रहे हैं, इससे उमस बढ़ रही है। इसके अलावा सड़कों पर जमा मिट्टी सूख गई है, जिससे धूल उड़ रही है। धूल व उमस भरी गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है।
-13 अगस्त को कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है, लेकिन ग्वालियर- चंबल संभाग के मौसम को प्रभावित नहीं करेगा।
-दूसरा सिस्टम 20 अगस्त को विकसित हो रहा है। इस सिस्टम की वजह से हल्की से मध्यम बारिश की शुरूआत होगी। 25 अगस्त तक सिस्टम का असर रहेगा।
-यदि अगस्त की बारिश की स्थिति देखी जाए तो अब तक 27 मिली मीटर ही बारिश हुई है। जबकि अगस्त भारी बारिश के लिए जाना जाता है।
समय तापमान
सुबह -05:30- 27.2
सुबह- 08:30- 27.8
सुबह- 11:30- 29.0
दोपहर- 02:30- 31.0
शाम -05:30-30.0