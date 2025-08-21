Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

‘मानसून ट्रफ लाइन’ खिसकी, अगले 48 घंटे ’12 जिलों’ में भारी बारिश की चेतावनी

MP Rain: मौसम विभाग के विशेषाज्ञों ने जिन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.....

ग्वालियर

Astha Awasthi

Aug 21, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP Rain: मानसून की बेरुखी से गर्मी का पारा चढ़ गया है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। प्रदेश में ग्वालियर सबसे गर्म शहर रहा। गर्मी के चलते लोग बारिश की राह देखने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार स्थानीय प्रभाव से बारिश के आसार हैं। 25 से 28 अगस्त के बीच चक्रवातीय घेरा बनने पर बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र महाराष्ट्र व दक्षिण भारत होते हुए गुजर रहा है। इसके असर से मानसून ट्रफ लाइन भी महाराष्ट्र की ओर खिसक गई।

अंचल में नमी आ रही है, बारिश कराने वाला सिस्टम बना है। हालांकि धूप निकलने तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच गया है। नमी के कारण उमस भरी गर्मी हो रही है। उमस के कारण गर्मी असहनीय हो गई है। अब ग्वालियर प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म शहर हो गया है।

ये भी पढ़ें

3 बड़े शहरों के मिलाकर बनेगा ‘वन्यजीव संरक्षण केंद्र’, शामिल होंगे 1 दर्जन गांव
सतना
(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

स्थानीय प्रभाव से हो रही बूंदाबांदी

स्थानीय प्रभाव से शहर में बूंदाबांदी हो रही है। इस बूंदाबांदी के कारण उमस और बढ़ गई है। बुधवार शाम को उप नगर ग्वालियर में हल्की बारिश हुई। सुबह सिटी सेंटर क्षेत्र में बूंदाबांदी हुई। बूंदाबांदी के कारण नमी बढ़ गई। धूप निकलने पर दोपहर में उमस ने बेहाल कर दिया।

एमपी के 12 जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग के विशेषाज्ञों ने जिन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, उनमें नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, उमरिया, शहडोल, डिंडौरी और अनूपपुर शामिल हैं। इन जिलों में भारी बारिश हो सकती है।

ये भी पढ़ें

अक्टूबर में आएंगे PM मोदी, सितंबर 2025 तक शुरु हो जाएगी ‘मेट्रो की सवारी’
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 05:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ‘मानसून ट्रफ लाइन’ खिसकी, अगले 48 घंटे ’12 जिलों’ में भारी बारिश की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.