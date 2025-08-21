‘मानसून ट्रफ लाइन’ खिसकी, अगले 48 घंटे ’12 जिलों’ में भारी बारिश की चेतावनी

MP Rain: मानसून की बेरुखी से गर्मी का पारा चढ़ गया है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। प्रदेश में ग्वालियर सबसे गर्म शहर रहा। गर्मी के चलते लोग बारिश की राह देखने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार स्थानीय प्रभाव से बारिश के आसार हैं। 25 से 28 अगस्त के बीच चक्रवातीय घेरा बनने पर बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र महाराष्ट्र व दक्षिण भारत होते हुए गुजर रहा है। इसके असर से मानसून ट्रफ लाइन भी महाराष्ट्र की ओर खिसक गई।
अंचल में नमी आ रही है, बारिश कराने वाला सिस्टम बना है। हालांकि धूप निकलने तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच गया है। नमी के कारण उमस भरी गर्मी हो रही है। उमस के कारण गर्मी असहनीय हो गई है। अब ग्वालियर प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म शहर हो गया है।
स्थानीय प्रभाव से शहर में बूंदाबांदी हो रही है। इस बूंदाबांदी के कारण उमस और बढ़ गई है। बुधवार शाम को उप नगर ग्वालियर में हल्की बारिश हुई। सुबह सिटी सेंटर क्षेत्र में बूंदाबांदी हुई। बूंदाबांदी के कारण नमी बढ़ गई। धूप निकलने पर दोपहर में उमस ने बेहाल कर दिया।
मौसम विभाग के विशेषाज्ञों ने जिन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, उनमें नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, उमरिया, शहडोल, डिंडौरी और अनूपपुर शामिल हैं। इन जिलों में भारी बारिश हो सकती है।