‘मानसून ट्रफ लाइन’ खिसकी, अगले 48 घंटे ’12 जिलों’ में भारी बारिश की चेतावनी

MP Rain: मानसून की बेरुखी से गर्मी का पारा चढ़ गया है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। प्रदेश में ग्वालियर सबसे गर्म शहर रहा। गर्मी के चलते लोग बारिश की राह देखने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार स्थानीय प्रभाव से बारिश के आसार हैं। 25 से 28 अगस्त के बीच चक्रवातीय घेरा बनने पर बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र महाराष्ट्र व दक्षिण भारत होते हुए गुजर रहा है। इसके असर से मानसून ट्रफ लाइन भी महाराष्ट्र की ओर खिसक गई।