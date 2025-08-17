48 घंटे बाद ‘कमबैक’ करेगा मानसून, 4 दिन लगातार होगी ‘झमाझम बारिश’

Mp weather: एमपी के ग्वालियर शहर में मानसून ट्रफ लाइन दक्षिण भारत की ओर खिसक गई है, इस कारण बारिश थम गई। इससे अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इससे दिन में उमसभरी गर्मी ने बेचैन कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में 18 अगस्त को नया कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है, इससे मानसून ट्रफ लाइन सामान्य स्थिति में आएगी। 19 से 22 अगस्त के बीच फिर से बारिश की संभावना बनेगी।