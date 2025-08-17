48 घंटे बाद ‘कमबैक’ करेगा मानसून, 4 दिन लगातार होगी ‘झमाझम बारिश’

Mp weather: एमपी के ग्वालियर शहर में मानसून ट्रफ लाइन दक्षिण भारत की ओर खिसक गई है, इस कारण बारिश थम गई। इससे अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इससे दिन में उमसभरी गर्मी ने बेचैन कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में 18 अगस्त को नया कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है, इससे मानसून ट्रफ लाइन सामान्य स्थिति में आएगी। 19 से 22 अगस्त के बीच फिर से बारिश की संभावना बनेगी।
गुरुवार- शुक्रवार को मानसून ट्रफ लाइन हिमालय की तराई से दक्षिण भारत की ओर खिसकी थी। इसके असर से शहर में झमाझम बारिश हुई थी, जिससे 78 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। औसत बारिश 1171.3 मिलीमीटर पहुंच गई। 29 मिलीमीटर पानी बरसने पर औसत का कोटा 1200 मिलीमीटर पहुंच जाएगा। अगस्त के अंत तक इसकी पूर्ति हो सकती है।
-कम दबाव के क्षेत्र की वजह से मानसून ट्रफ लाइन का पूर्वी हिस्सा आंध्र प्रदेश के पास है, पश्चिमी हिस्सा जैसलमेर के पास है। लाइन बैतूल से होते हुए गुजर रही है। चक्रवातीय घेरा गुजरात के पास बना हुआ है। एक अन्य ट्रफ लाइन महाराष्ट्र से होते हुए गुजर रही है।
-उत्तर भारत में बारिश कराने वाला कोई सिस्टम नहीं है। इस कारण बादल नहीं छा रहे हैं और न बारिश हो रही है।
समय - तापमान
सुबह- 05:30- 27.0
सुबह -08:30- 29.4
सुबह- 11:30- 33.0
दोपहर- 02:30- 34.6
शाम- 05:30 -34.2