बड़ी खबर: चार कर्मचारियों पर गिरी गाज, वेतनवृद्धि रोकने के आदेश, PWD में हड़कंप

MP Breaking: संगीत नगरी ग्वालियर में विकास कार्यों की स्थिति को लेकर हुई समीक्षा बैठक के दौरान जनकार्य विभाग (PWD) में लापरवाही बरतने वाले चार बाबुओं पर बड़ा एक्शन लिया गया है। प्रभारी मंत्री की ओर से दिए गए सुझावों को विभागीय एक्सेल शीट में अपडेट नहीं करने पर आयुक्त ने चारों बाबुओं को नोटिस जारी किया है। नोटिस में दिए गए आदेश में साफ लिखा गया है कि इन चारों कर्मचारियों की एक-एक वेतनवृद्धि (Salary increment) रोकी जाएगी। वहीं चेतावनी भी दी गई है। जिसके बाद पूरे PWD में हड़कंप मच गया है।