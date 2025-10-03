Patrika LogoSwitch to English

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, भावांतर योजना रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें वो सबकुछ जो आप जानना चाहते हैं

Bhawantar Yojana Registration: एमपी के किसानों के लिए राहत की खबर... आज से शुरू हो गए भावांतर योजना के रजिस्ट्रेशन, जानें पंजीय की पूरी प्रक्रिया, कौन कर सकता है आवेदन, क्या है पात्रता, कैसे मिलेगा लाभ, जरूरी डाक्यूमेंट्रस क्या-क्या? patrika.com पर जानें अपने हर सवाल का जवाब....

4 min read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 03, 2025

Bhawantar Yojana Registration Started From today know the detail

Bhawantar Yojana Registration Started From today know the detail (फोटो: सोशल मीडिया)

Bhawantar Yojana Registration: एमपी के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है.. आज शुक्रवार 3 अक्टूबर से भावांतर योजना के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने किसानों के हित में अहम फैसला लेते हुए इस योजना को शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले ही सीएम ने इस योजना को प्रदेश भर के किसानों के लिए लागू किया है। इसके तहत आज से इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जानें क्या आप भी हैं इसके पात्र, क्या है मोहन सरकार की किसानों के लिए शुरू की गई भावांतर योजना, कैसे ले सकेंगे इसका लाभ, कौन से किसान हैं पात्र, कहां कराएं रजिस्ट्रेशन, किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत, कौन से किसानों को नहीं मिल सकता लाभ, जानें वो सबकुछ जो आप जानना चाहते हैं।

जानें क्या है भावांतर योजना (Bhawantar Yojana MP 2025)

बता दें कि मध्य प्रदेशसरकार की भावातंर योजना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि, ऐसी योजना जिसके माध्यम से किसानों को फसल पर एमएसपी से कम दाम मिलते हैं, तो फसल के दाम उचित दाम जो किसान को मिलने चाहिए उसके बराबर करने में आने वाली अंतर राशि... जिसकी भरपाई प्रदेश की मोहन यादव सरकार करेगी।

किसे मिलेगा लाभ, भावांतर योजना के लिए पात्रता (Eligibility)

बता दें कि इस योजना का लाभ मंडी में फसल बेचने पहुंचने वाले प्रदेश के पंजीकृत किसानों (MP Farmers) को ही दिया जाएगा। ये किसान मंडी भाव पर अपनी फसल को नहीं बेच पाते हैं, तो एमएसपी की पूरी राशि के अंतर को बराबर करने के लिए सरकार ये राशि किसानों को देगी। ताकि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिल सके। किसानों के नुकसान को पाटने और फसलों का उचित मूल्य दिलवाने के उद्देश्य से भावांतर योजना शुरू की गई है। ध्यान रहे कि ये योजना केवल सोयाबीन की फसल के लिए है।

दो स्थितियों में ले सकेंगे योजना का लाभ (Bhawantar Yojana Benefit)

बता दें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोयाबीन के लिए MSP 5328 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से घोषित की है। अगर किसान को उसकी फसल पर MSP से कम दाम मिल रहे हैं, तो सरकार की ओर से दो स्थितियों में इस योजना का लाभ लिया जा सकेगा। एक तो यह कि अगर मंडी में रेट MSP से कम हैं, लेकिन राज्य सरकार के घोषित मॉडल रेट से ज्यादा हैं, तो MSP और मूल्य का अंतर मिलेगा। वहीं अगर मंडी रेट कम हैं, तो MSP और मॉडल रेट का अंतर मोहन सरकार की ओर से दिया जाएगा।

How to Get Benefit Bhawantar Yojana (फोटो: सोशल मीडिया)

जानें क्या है लास्ट डेट (Bhawantar Yojana 2025 registration last date)


मध्य प्रदेश में भावांतर योजना के लिए आज 3 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश के किसान 17 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। यानी योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 17 अक्टूबर है।

कहां करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन (Where can Bhawantar Yojana registration)

एमपीकी भावांतर योजना का लाभ लेने के लिए एमपी ऑनलाइन केंद्रों, कियोस्क सेंटर, ग्राम की सोसायटी या फिर मंडियों में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी के साथ ही यहां रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी की जाएगी। अगर आप भी पंजीकृत किसान हैं, तो भावांतर योजना का लाभ लेने के लिए इन सेंटर्स पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

Bhawantar Yojana how to do Registration(फोटो: सोशल मीडिया)


जानें रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया (Bhawantar Yojana Registration Complete Process)

स्टेप 1-

भावांतर योजना रजिस्ट्रेशन के लिए आपको http://mpeuparjan.nic.in/mpeuparjan/Home.aspx वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण के लिए विशिष्ट सत्र जैसे खरीफ या रबी और वर्ष का चयन करते हुए किसान पंजीयन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 2-

किसान पंजीयन पर क्लिक करते ही जो पेज अपलोड होगा, उस पर फॉर्म नजर आएगा। इस फॉर्म में किसान को मांगी गई जानकारी भरनी होगी। फॉर्म पर समग्र आईडी और अन्य जानकारियां पूछी गई हैं, इन्हें भरना होगा।

स्टेप 3-

इसके बाद आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर और बैंक खाते का पूरा विवरण दर्ज करना होगा। यहां ध्यान रखना होगा कि जो जानकारी आप देंगे उसी के तहत आपके खाते में भावांतर राशि भेजी जाएगी। इसलिए खाते की जानकारी भरते समय बिल्कुल सावधान रहें, कोई भी नंबर मिस या गलत न हो जाए।

स्टेप 4-

इसके बाद आपको अपनी कृषि भूमि की जानकारी देनी होगी। इसके तहत खसरा नंबर या जो भी राजस्व रिकॉर्ड आपके पास हो उसे भरना होगा।

रजिस्ट्रेशन के लिए ये दस्तावेज जरूरी (Required Documents)

किसान भावांतर योजना (Bhawantar Yojana) के तहत आवेदन भरते समय आवेदन के साथ ही आपको आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। ये हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स

1- आधार कार्ड
2- बैंक पासबुक
3- खेती से जुड़े दस्तावेज

ये सभी दस्तावेज आपको स्कैन करने होंगे और फॉर्म या आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे।

सबमिशन से पहले लें चैक करें आवेदन (Check all detail before submission)

अब आवेदन को एक बार फिर से पढ़कर चैक जरूर करें, देखें आपके द्वारा आवेदन में भरी गई जानकारी पूरी तरह से सही है या नहीं, सभी जरूरी दस्तावेज आप आवेदन के साथ अपलोड कर पाएं हैं या नहीं। पूरी तरह से चैक करने के बाद ही आप आवेदन को सबमिट करें। जब भी सरकार भावांतर योजना की राशि जारी करेगी वो सीधे आपके खातों में आएगी।

