किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, भावांतर योजना रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें वो सबकुछ जो आप जानना चाहते हैं

Bhawantar Yojana Registration: एमपी के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है.. आज शुक्रवार 3 अक्टूबर से भावांतर योजना के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने किसानों के हित में अहम फैसला लेते हुए इस योजना को शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले ही सीएम ने इस योजना को प्रदेश भर के किसानों के लिए लागू किया है। इसके तहत आज से इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जानें क्या आप भी हैं इसके पात्र, क्या है मोहन सरकार की किसानों के लिए शुरू की गई भावांतर योजना, कैसे ले सकेंगे इसका लाभ, कौन से किसान हैं पात्र, कहां कराएं रजिस्ट्रेशन, किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत, कौन से किसानों को नहीं मिल सकता लाभ, जानें वो सबकुछ जो आप जानना चाहते हैं।