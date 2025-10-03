बड़ी खबर: खंडवा में मातम…11 मासूमों की अर्थियां सजाईं, मंत्री शाह पहुंचे, सीएम हो सकते हैं शामिल

Khandwa Accident Durga Visarjan: खंडवा जिले के अर्दला डैम हादसे के बाद सीएम के पंधाना आने की संभावना है। खबर आ रही है कि मंत्री विजय शाह मौके पर पहुंच चुके हैं। वहीं प्रशासन भी घटना के बाद से अलर्ट मोड में है। बता दें कि दुर्गा विसर्जन के दौरान डैम में ट्राली पलटने से 11 की मौत हो गई थी। जिसके बाद से इन मासूमों के परिवारों में चीख-चित्कार मची है। पूरा गांव रो रहा है।