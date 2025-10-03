Patrika LogoSwitch to English

खंडवा

बड़ी खबर: खंडवा में मातम…11 मासूमों की अर्थियां सजाईं, मंत्री शाह पहुंचे, सीएम हो सकते हैं शामिल

Khandwa Accident: खंडला में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुआ था हादसा, 11 बच्चों की हुई थी मौत, मंत्री विजय शाह मौके पर पहुंचे, सीएम मोहन यादव भी हो सकते हैं शामिल..

less than 1 minute read

खंडवा

image

Sanjana Kumar

Oct 03, 2025

Khandwa Accident

Khandwa Accident

Khandwa Accident Durga Visarjan: खंडवा जिले के अर्दला डैम हादसे के बाद सीएम के पंधाना आने की संभावना है। खबर आ रही है कि मंत्री विजय शाह मौके पर पहुंच चुके हैं। वहीं प्रशासन भी घटना के बाद से अलर्ट मोड में है। बता दें कि दुर्गा विसर्जन के दौरान डैम में ट्राली पलटने से 11 की मौत हो गई थी। जिसके बाद से इन मासूमों के परिवारों में चीख-चित्कार मची है। पूरा गांव रो रहा है।

गांव में पसरा मातम, थोड़ी देर में उठेंगी अर्थियां

खंडवा जिले के पंधाना में नौ दिन तक मां के आने की खुशी में नाचते-ढोल बजाते मासूमों को क्या पता था कि मां आएंगी तो अपने साथ उन्हें भी ले जाएंगी। दशहरे के दिन अर्दला डैम में मां दुर्गा का विसर्जन करने पहुंचे थे मासूम कि विसर्जन के दौरान ही हादसे का शिकार हो गए।

इनके परिवारों में मातम पसरा है, पूरा गांव शोक में है कि बस थोड़ी देर और इन मासूमों के चेहरे देख लो.. क्योंकि ये फिर नहीं दिखेंगे। पाडल फलिया में इनकी 11 मासूमों की अर्थियां सज रही हैं, अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। इस दौरान मंत्री विजय शाह भी गांव पहुंचे हैं। वहीं सीएम मोहन यादव के शामिल होने की संभावना भी जताई जा रही है।

Published on:

03 Oct 2025 10:07 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / बड़ी खबर: खंडवा में मातम…11 मासूमों की अर्थियां सजाईं, मंत्री शाह पहुंचे, सीएम हो सकते हैं शामिल

