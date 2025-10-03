पेट्रोल न बिजली! सड़कों पर दौड़ेंगी सूरज से चलने वाली गाड़ियां

सोलर पैनल (Solar Energy) लगने पर लंबे समय तक ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैनिट भोपाल के इवोल्व क्लब व इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों की टीम प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। डीन प्रो. शैलेंद्र जैन ने बताया, यह तकनीक सफल हुई तो परिवहन व ऑटो सेक्टर में क्रांति आ सकती है।