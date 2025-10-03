Patrika LogoSwitch to English

पेट्रोल न बिजली! सड़कों पर दौड़ेंगी सूरज से चलने वाली गाड़ियां

MP news: राजधानी भोपाल के मैनिट स्टूडेंट्स का इनोवेटिव आइडिया करेगा कमाल, न पेट्रोल और न ई चार्जिंग की जरूरत, जल्द ही सड़कों पर दौड़ती दिखेंगी सूरज से चलने वाली गाड़ियां..

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 03, 2025

MP News

MP News

MP News: उमा प्रजापति@पत्रिका: प्रदूषण, ईंधन के बढ़ते दाम और इलेट्रिक गाड़ियों की महंगी लागत के बीच मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (मैनिट) ने अनोखा प्रयोग शुरू किया है। इसके तहत गाड़ियां अब सौर ऊर्जा से चलेंगी। अभी थ्री-व्हीलर वाहनों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं।

सोलर पैनल (Solar Energy) लगने पर लंबे समय तक ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैनिट भोपाल के इवोल्व क्लब व इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों की टीम प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। डीन प्रो. शैलेंद्र जैन ने बताया, यह तकनीक सफल हुई तो परिवहन व ऑटो सेक्टर में क्रांति आ सकती है।

MANIT Bhopal student innovative idea (photo social media)

ऐसे चलेंगी गाड़ियां

सोलर पैनल: गाडिय़ों की छत पर लगा सोलर पैनल, सूर्य किरणों को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा।

कंट्रोलर यूनिट: पैनल से मिली ऊर्जा को बैटरी में जमा करेगा।

बैटरी: ऊर्जा को स्टोर करेगी, जरूरत पड़ने पर मोटर को देगी।

मोटर: बैटरी से मिली ऊर्जा से वाहन को गति देगी।

खबर शेयर करें:

Published on:

03 Oct 2025 09:04 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / पेट्रोल न बिजली! सड़कों पर दौड़ेंगी सूरज से चलने वाली गाड़ियां

