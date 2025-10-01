12 जिलों से मानसून गायब, लेकिन IMD का नया अलर्ट, अक्टूबर में मौसम का बदला ट्रेंड

MP Weather: मध्य प्रदेश से अब मानसून 2025 ने विदाई लेना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक, 12 जिलों से मानसून आधिकारिक तौर पर लौट चुका है। खबर सुनकर अब अक्सर टाइम-बेटाइम बारिश से परेशान हो रहे लोगों ने राहत की सांस ली होगी। लेकिन अभी रुकिए, राहत की सांस लेने से पहले आपको जान लेना चाहिए की राज्य को एक बार फिर से बारिश का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले चार दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर चल सकता है। गरज-चमक और आंधी का असर देखने को मिल सकता है।