बेरहम मां-बाप… नौकरी के लालच में बच्ची को जंगल में छोड़ा, 20 घंटे तड़पी है…3 दिन की नवजात

MP News: संजना कुमार@patrika.com: छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा क्षेत्र से निकली यह खबर दिल को जार-जार रोने पर मजबूर कर रही है। कहते हुए ही सिसकियां आ रहीं कि ये मामला देश के दिल मध्य प्रदेश का है। तीन दिन की नवजात, सिर्फ तीन दिन की... जिसे अपने होने का अहसास तक नहीं..., उसे जन्म देने वाले ही उसे पथरीले जंगलों जंगली जानवरों के बीच फेंक आए। तस्वीर सामने आई तो बरबस ही निकल पड़ा, जैसे वो रोती हुई कह रही हो... मां कपड़े तो पहना देती... दिल-दिमाग को सुन्न करने वाली यह कहानी एक मासूम नवजात की नहीं है, बल्कि उस बेरहम मानसिकता की है जो 'नौकरी' और 'नियम' के नाम पर इंसानियत तक को कुचल रही है।