तेज रफ्तार बस दुर्गा पंडाल में घुसी, 20 को रौंदा, 5 की हालत गंभीर, एक की मौत…

Jabalpur Bus Accident: क्षतिग्रस्त बस तथा घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाते लोग। (फोटो: सोशल मीडिया)
Jabalpur Bus Accident: इंदौर की तरह सिहोरा में यात्री बस अचानक काल बन गई। रात 10 बजे कटनी से जबलपुर जा रही बस 49 पी 0261 नो एंट्री तोड़कर शहर में घुस गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, सड़क पर खड़ी गाडिय़ों को टक्कर मारते हुए बस गौरी तिराहे पर लगे दुर्गा पंडाल में घुस गई। पंडाल में भंडारा चल रहा था। लोग प्रसाद ले रहे थे, बेलगाम बस श्रद्धालुओं को कुचलती चली गई।
लोग गिरते गए। 100 मीटर तक दौड़ने के बाद बस रुकी। इसमें करीब 20 श्रद्धालु घायल हो गए। एक की मौत हो गई। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पांच की हालत गंभीर है। उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।
दरअसल, महाअष्टमी पूजन पर जबलपुर के सिहोरा के गौरी तिराहे पर दुर्गा पंडाल में काफी भीड़ थी। बेलगाम बस के पंडाल में घुसने (Jabalpur bus accident) से लोग आक्रोशित हो गए। बस पर पथराव कर चालक को पकड़ा और जमकर धुनाई की। लोगों ने पुलिस-प्रशासन को भी आड़े हाथों लिया। पूछा-नो एंट्री में बस कैसे पंडाल तक पहुंची। टीआइ विपिन सिंह ने बताया कि बस चालक को हिरासत में लिया है।
घटना की जानकारी लगते ही सिहोरा विधायक संतोष बरकड़े घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती घायलों के इलाज की व्यवस्था की गई है। इसके लिए डीन को निर्देशित किया गया है।
रोली सोनी, ममता कोल, खुशबू वंशकार, वंदना बर्मन, संध्या चौधरी, शिखा चौधरी, कैलाश चौधरी, मनीष दहिया, कोदू लाल बर्मन, सोहनलाल।
कलेक्टर-एसपी घटना स्थल(Jabalpur bus accident) पर पहुंचे घायलों का हाल जाना। वहीं कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधिकारियों को घायलों को समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एसडीएम गोरखपुर अनुराग सिंह को मेडिकल कॉलेज में रहकर घायलों के इलाज की निगरानी का जिम्मा दिया गया है।
बस क्रमांक एमपी 49 पी 0251 कटनी से जबलपुर की ओर आ रही थी और खाली थी। बस चालक खाली बस लेकर घर आ रहा था, तभी ब्रेक में गड़बड़ी आने के कारण बस अनियंत्रित होकर पांडाल में घुस गई। वहां लोगों की भीड़ थी, जिसके कारण बड़ा हादसा हुआ।
-सूर्यकांत शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक
