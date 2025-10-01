तेज रफ्तार बस दुर्गा पंडाल में घुसी, 20 को रौंदा, 5 की हालत गंभीर, एक की मौत…

Jabalpur Bus Accident: इंदौर की तरह सिहोरा में यात्री बस अचानक काल बन गई। रात 10 बजे कटनी से जबलपुर जा रही बस 49 पी 0261 नो एंट्री तोड़कर शहर में घुस गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, सड़क पर खड़ी गाडिय़ों को टक्कर मारते हुए बस गौरी तिराहे पर लगे दुर्गा पंडाल में घुस गई। पंडाल में भंडारा चल रहा था। लोग प्रसाद ले रहे थे, बेलगाम बस श्रद्धालुओं को कुचलती चली गई।