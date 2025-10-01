Patrika LogoSwitch to English

तेज रफ्तार बस दुर्गा पंडाल में घुसी, 20 को रौंदा, 5 की हालत गंभीर, एक की मौत…

Jabalpur Bus Accident: मध्य प्रदेश के जबलपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार बस नो एंट्री तोड़ते हुए दुर्गा पंडाल में घुसी, 20 से ज्यादा घायल, 5 की हालत गंभीर. जबकि एक की मौत की खबर आ रही है।

2 min read

जबलपुर

image

Sanjana Kumar

Oct 01, 2025

Jabalpur Bus Accident

Jabalpur Bus Accident: क्षतिग्रस्त बस तथा घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाते लोग। (फोटो: सोशल मीडिया)

Jabalpur Bus Accident: इंदौर की तरह सिहोरा में यात्री बस अचानक काल बन गई। रात 10 बजे कटनी से जबलपुर जा रही बस 49 पी 0261 नो एंट्री तोड़कर शहर में घुस गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, सड़क पर खड़ी गाडिय़ों को टक्कर मारते हुए बस गौरी तिराहे पर लगे दुर्गा पंडाल में घुस गई। पंडाल में भंडारा चल रहा था। लोग प्रसाद ले रहे थे, बेलगाम बस श्रद्धालुओं को कुचलती चली गई।

लोग गिरते गए। 100 मीटर तक दौड़ने के बाद बस रुकी। इसमें करीब 20 श्रद्धालु घायल हो गए। एक की मौत हो गई। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पांच की हालत गंभीर है। उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

लोगों ने चालक को पकड़ा, की धुनाई

दरअसल, महाअष्टमी पूजन पर जबलपुर के सिहोरा के गौरी तिराहे पर दुर्गा पंडाल में काफी भीड़ थी। बेलगाम बस के पंडाल में घुसने (Jabalpur bus accident) से लोग आक्रोशित हो गए। बस पर पथराव कर चालक को पकड़ा और जमकर धुनाई की। लोगों ने पुलिस-प्रशासन को भी आड़े हाथों लिया। पूछा-नो एंट्री में बस कैसे पंडाल तक पहुंची। टीआइ विपिन सिंह ने बताया कि बस चालक को हिरासत में लिया है।

सिहोरा विधायक भी पहुंचे, दिए निर्देश

घटना की जानकारी लगते ही सिहोरा विधायक संतोष बरकड़े घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती घायलों के इलाज की व्यवस्था की गई है। इसके लिए डीन को निर्देशित किया गया है।

हादसे में घायल हुए ये लोगों में 10 के नाम पता चले

Jabalpur Bus Accident: जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती घायल। (फोटो: पत्रिका)


रोली सोनी, ममता कोल, खुशबू वंशकार, वंदना बर्मन, संध्या चौधरी, शिखा चौधरी, कैलाश चौधरी, मनीष दहिया, कोदू लाल बर्मन, सोहनलाल।

मौके पर पहुंचे कलेक्टर एसपी

कलेक्टर-एसपी घटना स्थल(Jabalpur bus accident) पर पहुंचे घायलों का हाल जाना। वहीं कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधिकारियों को घायलों को समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एसडीएम गोरखपुर अनुराग सिंह को मेडिकल कॉलेज में रहकर घायलों के इलाज की निगरानी का जिम्मा दिया गया है।

ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा


बस क्रमांक एमपी 49 पी 0251 कटनी से जबलपुर की ओर आ रही थी और खाली थी। बस चालक खाली बस लेकर घर आ रहा था, तभी ब्रेक में गड़बड़ी आने के कारण बस अनियंत्रित होकर पांडाल में घुस गई। वहां लोगों की भीड़ थी, जिसके कारण बड़ा हादसा हुआ।

-सूर्यकांत शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक

Published on:

01 Oct 2025 08:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / तेज रफ्तार बस दुर्गा पंडाल में घुसी, 20 को रौंदा, 5 की हालत गंभीर, एक की मौत…

