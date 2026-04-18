कलेक्टर को एमपी हाईकोर्ट की कड़ी फटकार, प्रमुख सचिव को सौंपी जांच

MP Highcourt- मध्यप्रदेश में सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जे का खेल लगातार जारी है। हालांकि इसके खिलाफ कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सरकारी जमीनों को भू- माफियाओं के हवाले करने के खेल में शामिल लापरवाह अधिकारियों के लिए कोर्ट के कडे तेवर के बाद राज्य सरकार ने नई और सख्त गाइडलाइन जारी की। सामान्य प्रशासन विभाग ( जीएडी ) ने हाईकोर्ट में यह नीति पेश करते हुए साफ कर दिया है कि यदि किसी अधिकारी की लापरवाही या मिलीभगत से शासन केस हारता है, तो उस जमीन या राशि के नुकसान की भरपाई संबंधित अधिकारी की जेब से की जाएगी। हाईकोर्ट ने एक मामले में मुख्य सचिव और राजस्व विभाग से जवाब मांगा था। ग्वालियर जिले में ही ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां बेशकीमती सरकारी जमीनें निजी हाथों में सिर्फ इसलिए चली गईं क्योंकि सरकारी वकीलों और अधिकारियों ने समय पर पुख्ता रिकॉर्ड पेश नहीं किए। सरकारी जमीन के एक ऐसे ही मामले में हाईकोर्ट ने फिर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर फेल हो गए हैं।