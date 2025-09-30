Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

मौसी से हुआ प्यार, शादी करने के लिए 19 साल के युवक ने पार की हदें

MP News: ग्वालियर में 19 साल के युवक को 25 साल की मौसी से प्यार हो गया। दोनों को प्यार इतना गहरा गया कि बात शादी तक आ पहुंची। मौसी से शादी करने करने के लिए युवक ने सारी हदें पार कर दीं।

ग्वालियर

image

Avantika Pandey

Sep 30, 2025

MP News

MP News (फोटो सोर्स : AI जेनरेटेड)

MP News:मध्यप्रदेश के ग्वालियर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां रिश्तों को कलंकित करने की घटना ने हर किसी को चौंका दिया है। साथ ही कानून को गुमराह करने का भी खुलासा हुआ है। दरअसल जिले में 19 साल के युवक को 25 साल की मौसी से प्यार हो गया। दोनों का ये प्यार इतना गहरा गया कि बात शादी तक आ पहुंची। युवक ने प्रेमिका मौसी से शादी करने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया। युवक ने शादी के लिए जमा किए गए दस्तावेज में हेराफेरी कर कानून और परिवार दोनों को गुराह किया।

ये है पूरा मामला

ग्वालियर में मौसी से शादी करने करने के लिए एक युवक ने सारी हदें पार कर दीं। जानकारी के मुताबिक, शील नगर निवासी 19 साल के रितेश धाकड़ ने मौसी से शादी करने के लिए दस्तावेज से छेड़छाड़ की। उसने जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पेनकार्ड अपडेट कराकर अपनी उम्र दो साल बढ़ा दी। डॉक्यूमेंट अपडेट होने के कारण 19 साल का रितेश दस्तावेज में 21 साल का हो गया।

ऐसे हुआ खुलासा

इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब, मामा आकाश सिंह राजपूत ने आरटीआइ के जरिए रितेश की 10वीं की मार्कशीट निकलवाई। मार्कशीट में रितेश का जन्म वर्ष 2003 नहीं 2005 का निकला। मामले की शिकायत बहोड़ापुर थाना पुलिस को की गई है। कोर्ट में शादी का आवेदन देने के बाद से ही रितेश और प्रेमिका मौसी दोनों फरार हैं। पुलिस और परिजन उसकी तलाश में जुटे हैं।

ये भी पढ़ें

अगले चार दिन 1-2-3-4 अक्टूबर को तेज आंधी-बारिश की चेतावनी, फिर जमकर बरसेगा पानी
भोपाल

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / मौसी से हुआ प्यार, शादी करने के लिए 19 साल के युवक ने पार की हदें

