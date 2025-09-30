मौसी से हुआ प्यार, शादी करने के लिए 19 साल के युवक ने पार की हदें

MP News:मध्यप्रदेश के ग्वालियर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां रिश्तों को कलंकित करने की घटना ने हर किसी को चौंका दिया है। साथ ही कानून को गुमराह करने का भी खुलासा हुआ है। दरअसल जिले में 19 साल के युवक को 25 साल की मौसी से प्यार हो गया। दोनों का ये प्यार इतना गहरा गया कि बात शादी तक आ पहुंची। युवक ने प्रेमिका मौसी से शादी करने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया। युवक ने शादी के लिए जमा किए गए दस्तावेज में हेराफेरी कर कानून और परिवार दोनों को गुराह किया।