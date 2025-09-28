14 साल की लड़की को ‘अब्दुल’ ने दी लिफ्ट, फिर किला ले जाकर किया ‘गंदा काम’

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां स्कूल जा रही छात्रा को उसके दोस्त ने लिफ्ट दी और किले ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने छात्रा धमकाया और मॉल घुमाकर घर के पास छोड़कर भाग गया। जिसके बाद घर पहुंची नाबालिग ने परिजनों को जाकर पूरी घटना बताई। परिजनों ने थाने में जाकर एफआईआर कराई।
पूरा मामला पनिहार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। शनिवार को 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा स्कूल के लिए निकली थी। वह महिंद्र शोरूम के पास पहुंची थी कि अब्दुल खान आया और स्कूल तक लिफ्ट देने का कहकर बाइक पर बैठा लिया। इसके उसे ग्वालियर किला ले गया। वहां पर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया।
इधर, स्कूल से छुट्टी होने के बाद छात्रा के घर न पहुंचने पर परिजनों ने तलाश शुरु की। रात 11 बजे मॉल घुमाकर आरोपी छात्रा को घर के पास छोड़कर भाग गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।
