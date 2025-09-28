14 साल की लड़की को ‘अब्दुल’ ने दी लिफ्ट, फिर किला ले जाकर किया ‘गंदा काम’

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां स्कूल जा रही छात्रा को उसके दोस्त ने लिफ्ट दी और किले ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने छात्रा धमकाया और मॉल घुमाकर घर के पास छोड़कर भाग गया। जिसके बाद घर पहुंची नाबालिग ने परिजनों को जाकर पूरी घटना बताई। परिजनों ने थाने में जाकर एफआईआर कराई।