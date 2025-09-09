एआइ के विशेष कोर्स लॉन्च, अब मिलेंगे हाईटेक CA

MP News: मुश्किल परीक्षाओं में से एक है चार्टर्ड अकाउंटेंट। सफलता दर कम होने से देश में सीए की कमी है। हाल यह हैं कि 2050 तक देश को लगभग 50 लाख सीए की जरूरत होगी। वर्तमान में 5 लाख हैं। मध्यप्रदेश में करीब 13 हजार हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में कदमताल के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) ने छात्रों, सदस्यों के लिए एआइ कोर्स लॉन्च किए हैं। टेक्नोलॉजी को अकाउंटेंसी प्रोफेशन में शामिल करने समिति गठित की है।