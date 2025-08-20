टूटी हुई चूड़ियों के बीच कमरे में मिली युवक की डेड बॉडी

mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। युवक का शव किराए के मकान के कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला है और उसके शव के पास टूटी हुई चूड़ियां व अन्य सामान मिला है जिससे मामला संदिग्ध लग रहा है। मृतक के परिजन ने उसके एक दोस्त व उसकी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
घटना ग्वालियर के मुरार थाना इलाके के बड़ागांव स्थित बैंक कॉलोनी की है जहां किराए के मकान में रहने वाले निक्की राणा नाम के युवक का शव फांसी पर लटका मिला है। निक्की बिजोली का रहने वाला था। लाश के पास टूटी हुई चूड़ियां पड़ी मिली हैं और कुछ अन्य सामान भी मिला है जिसके कारण मामला संदिग्ध लग रहा है। पुलिस को उसके सुसाइड की खबर मिली थी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की।
निक्की की मौत की खबर सुनकर मौके पर पहुंचे उसके परिजन ने पड़ोस में ही रहने वाले निक्की के दोस्त बबलू व उसकी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस को ये भी पता चला है कि बीती रात निक्की दोस्त बबलू के घर पर गया था और इस कारण ही उसके परिजन हत्या का शक जता रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा।