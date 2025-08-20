टूटी हुई चूड़ियों के बीच कमरे में मिली युवक की डेड बॉडी

घटना ग्वालियर के मुरार थाना इलाके के बड़ागांव स्थित बैंक कॉलोनी की है जहां किराए के मकान में रहने वाले निक्की राणा नाम के युवक का शव फांसी पर लटका मिला है। निक्की बिजोली का रहने वाला था। लाश के पास टूटी हुई चूड़ियां पड़ी मिली हैं और कुछ अन्य सामान भी मिला है जिसके कारण मामला संदिग्ध लग रहा है। पुलिस को उसके सुसाइड की खबर मिली थी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की।